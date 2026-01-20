Schimbarea suferită de cea mai frumoasă sportivă din lume. Decizia luată la 6 ani de la retragere

ADVERTISEMENT

Maria Sharapova a fost numită timp de 4 ani drept cea mai frumoasă sportivă din lume. Iată care este decizia luată de fosta lideră mondială la 6 ani de la retragere. Care este schimbarea suferită în planul personal.

Transformare mare pentru cea mai frumoasă sportivă

A început să practice tenis de performanță încă de la 14 ani. De-a lungul carierei care a durat 19 ani a câștigat toate cele 4 turnee de Grand Slam. Maria Sharapova a reușit să urce până în vârful ierarhiei mondiale.

În repetate rânduri a fost una dintre cele mai bune jucătoare de tenis. În februarie 2020 a decis să renunțe la competiții. Cea mai frumoasă sportivă din tenis, numită astfel începând cu anul 2006, a recurs acum la o transformare majoră.

Tenismena originară din Rusia, care , a hotărât să renunțe la părul blond care a consacrat-o. A ales o nuanță mai închisă, motiv pentru care jurnaliștii de la susțin că este „de nerecunoscut”.

Din fericire, schimbarea îi accentuează trăsăturile feței. Așadar, este . Acest look o avantajează enorm pe Maria Sharapova, care primește constant complimente pe rețelele de socializare.

Internauții o admiră pentru felul în care arată, dar și pentru că are un stil de viață activ și foarte sănătos. „Cea mai frumoasă regină a tenisului”, este unul dintre comentariile primite de fosta sportivă, pe Instagram.

Ce pas uriaș a făcut cea mai frumoasă sportivă din tenis

Cea mai frumoasă sportivă din tenis este pusă pe schimbări majore. După ce a adoptat o altă nuanță a părului, Maria Sharapova s-a decis să facă încă un pas uriaș. Are în plan să plece definitiv din Statele Unite ale Americii.

Fosta jucătoare de tenis vrea să se stabilească în Europa. A ales Marea Britanie și Regatul Unit al Irlandei de Nord, motiv pentru care a pus la vânzare imobilul de lux unde a locuit vreme de 13 ani. Vila se află în Los Angeles.

La numai 3 luni de la vestea că renunță la proprietate a reușit să găsească un cumpărător. Maria Sharapova a primit suma de 25 de milioane de euro pentru casa cu 5 dormitoare și o pistă de bowling, la subsol.

Imobilul a fost achiziționat de către Luka Doncic, jucător de baschet la Los Angeles Laker. Așadar, în prezent vedeta este în căutarea unei vile în Londra, unde se va stabili alături de soțul său, Alexander Gilkes (46 de ani), și fiul lor, în vârstă de 3 ani.