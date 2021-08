Schimbări de ultimă oră la Dinamo. Cele 5 decizii ale fanilor-acționari: „Nu se va mai trage chiulul!”

În timp ce elevii lui Dario Bonetti se pregătesc pentru meciul de pe teren propriu cu Academica Clinceni, fanii-acționari pun la cale planul menit să readucă liniștea în „Ștefan cel Mare”. Mai concret, vorbim despre cinci schimbări importante, comunicate deja tuturor membrilor cotizanți din .

Printre ele, schimbarea sediului, o restructurare masivă la nivel administrativ, renovarea bazei de la Săftica, precum și finalizarea negocierilor cu mulți dintre fotbaliștii care își doresc să părăsească echipa. „Din acest moment, în birourile lui Dinamo se va vorbi doar despre competență și atât!”, a transmis acționarul minoritar.

Până una-alta, alb-roșii încearcă să îndulcească amarul printr-un nou succes pe teren propriu. Duelul din etapa a treia este programat chiar în această seară, cu începere de la ora 21:30.

DDB anunță schimbări importante la Dinamo. Cele 5 decizii luate înaintea meciului cu Academica Clinceni

„1. Birourile clubului s-au mutat într-un alt sediu. Acesta se află în zona centrală a capitalei, între Piața Alba Iulia și Piața Unirii. Operațiunea a început în urmă cu 3 zile și se finalizează chiar în momentul în care tu citești acest email.



2.În noul sediu vor intra un număr redus de angajați. De ce!? Simplu! Pentru că noua conducere, susținută puternic de DDB, are printre sarcinile de bază restructurarea clubului.

La Dinamo vor rămâne numai oameni dedicați clubului, angajați profesioniști și responsabili. Schema va fi completată cu oameni la fel. Aceasta a fost una dintre poverile care au apăsat greu pe umerii DDB și despre care am vorbit mai puțin, pentru că nu aveam nici o putere de a schimba lucrurile, din păcate.

Însă acum se poate! Din acest moment, în birourile lui Dinamo se va vorbi doar despre competență și atât! La Dinamo nu vor mai exista oamenii nu știm cui, la Dinamo nu se va mai trage chiulul, în funcții nu vor mai exista angajați doar cu numele, însă pe salarii frumușele.

Membrii cotizanți și ceilalți suporteri care ne facem datoria nu vom mai fi obligați să suportăm poveri inutile pe umerii noștri. Dinamo va avea la birouri o structură suplă și eficientă!

Restructurarea a început în urmă cu câteva zile și se desfășoară în liniște, conform unuia dintre principiile DDB, pe care ne-am asigurat că îl împărtășește și noua conducere: “fapte, nu vorbe!”

Vom reveni cu detalii, mai ales că intuim și ceva atacuri în spațiul public. DDB își continuă însă neabătut drumul, indiferent ce! Dinamo va deveni un club sănătos, profesionist și curat!



3. Renovarea bazei de la Săftica continuă. Unul dintre obiectivele imediate ale conducerii este îmbunătățirea condițiilor pentru echipă.



4. Neînțelegerile dintre DDB și unii dintre jucătorii noștri sunt în cea mai mare parte clarificate. Am dialogat intens cu băieții în ultima perioadă și lucrurile reintră, în sfârșit, în normalitate! Am înțeles cu toții unde am greșit fiecare.



5. Așteptăm deblocarea transferurilor. Până atunci însă, Dario ne dă încredere că Dinamo va scoate maximum din ce putem scoate în situația de față. Dinamo are tineri foarte talentați, care vor crește lângă liderii haitei. Dario (n.r. Bonetti) ne roagă pe toți să continuăm să credem în echipă!”, se arată într-un email intern transmis membrilor cotizanți ai programului DDB.

Alexandru Răuță nu părăsește „haita”. Fanii-acționari l-au convins să renunțe la memoriu

Veștile bune nu se încheie, însă, aici pentru „câini”. După o nouă rundă de negocieri, fanii-acționari l-au convins pe mijlocașul defensiv să-și retragă memoriul depus recent și să continue sub comanda lui Dario Bonetti. În plus, există șanse ca Ricardo Grigore și Robert Moldoveanu, alți doi jucători de bază din lotul „câinilor”, să-i urmeze cât de curând exemplul.

„Alex a înțeles că Dinamo trece printr-o perioadă foarte grea și a acceptat să renunțe la memoriul depus. Înainte de orice, a înțeles că situația dificilă în care se află clubul nu are legătură cu cei care conduc acum Dinamo, ci cu persoane care au avut misiunea să ne îngroape cu totul.

Clubul este condus acum pe alte principii. E adevărat că nu avem foarte mulți bani și că singura sursă de susținere sunt suporterii, prin biletele cumpărate, prin cotizații și comenzi de tricouri inscripționate”, au transmis membrii Peluzei Cătălin Hîldan.