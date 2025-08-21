Schimbări importante la pașapoartele simple temporare începând cu 15 septembrie. Anunțul făcut de Guvern

Începând cu 15 septembrie 2025, pașapoartele simple temporare se vor modifica. Anunțul a fost făcut de Guvern, care susține că o astfel de schimbare este necesară pentru a reduce riscurile de fraudare.

De la 15 septembrie 2025, pașapoartele simple temporare vor arăta diferit. Guvernul României a anunțat că toate documentele emise după această dată vor include un cod QR semnat digital, care va fi verificabil prin citire optică. Potrivit Guvernului, acest element criptografic va contribui la reducerea riscurilor de falsificare.

„Introducerea elementelor criptografice moderne este necesară întrucât paşaportul simplu temporar românesc, deşi reprezintă un document de călătorie sigur, nu beneficiază de protecţia suplimentară oferită de suporturile digitale utilizate la paşapoartele electronice.”, a precizat Guvernul, într-un

Ce se întâmplă cu pașapoartele emise deja

Este important de reținut că această modificare se aplică doar pașapoartelor simple temporare care vor fi emise în baza cererilor depuse după 15 septembrie 2025. Toți solicitanții care au depus deja cereri și vor continua să depună până la 15 septembrie vor primi

De asemenea, românii care au deja un pașaport simplu temporar trebuie să știe că acesta își păstrează valabilitatea până la data înscrisă în cuprinsul documentului de călătorie. Ulterior, când va fi necesară preschimbarea lui, noul pașaport emis în baza cererii depuse după 15 septembrie va avea un cod QR semnat digital.

Noul pașaport simplu temporar se va alinia la standardele internaționale de securitate

Hotărârea adoptată de Guvern aduce în concordanță legislația națională privind documentele de călătorie cu normele și standardele europene și internaționale de securitate. Astfel, modificările sunt aliniate recomandărilor Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI), prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2252/2004, precum și informațiilor din registrul european PRADO.

„Prin aceste măsuri, Guvernul consolidează securitatea documentelor de călătorie, asigură respectarea angajamentelor internaţionale asumate de România şi răspunde nevoii de protecţie sporită a cetăţenilor în contextul mobilităţii transfrontaliere.”, mai arată comunicatul emis de Guvern.

Pașaportul românesc este unul dintre . Potrivit Passport Index, pașaportul românesc se află în fața pașapoartelor din alte țări, precum Marea Britanie, Canada sau Statele Unite ale Americii. Pe primul loc în clasamentul celor mai puternice pașapoarte din lume se află Emirate Unite Arabe, urmate de Spania, Finlanda, Franta și Germania.