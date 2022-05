Schimbări importante pentru elevi din anul școlar 2022 – 2023. Se renunță la mediile și tezele semestriale. Harta vacanței din februarie pentru fiecare județ

Într-o conferință de presă susținută luni, 30 mai, ministrul educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat o serie de schimbări majore în sistemul de învățământ din România.

Schimbări pentru elevi din anul școlar 2022 – 2023. Se renunță la mediile și tezele semestriale

Începând cu anul școlar 2022-2023, se renunță la mediile semestriale și obligativitatea . În urma acestor modificări, profesorii vor avea mult mai multă autonomie la evaluare pe parcursul anului.

Anunțul a fost făcut luni dimineață de către ministrul educației, Sorin Cîmpeanu. Oficialul a precizat că aceste măsuri fac parte dintr-un pachet de schimbări mai mari în sistemul de Educație din România.

”Structura anului școlar este deja stabilită și publicată în Monitorul Oficial. Modificarea esențială, deja agreată, este să se renunțe la medii semestriale, la obligativitatea tezelor

Asta înseamnă că va fi necesară o singură medie la final de an școlar, iar profesorul va avea mai multa autonomie, pentru o evaluare ritmică pe tot parcursul anului școlar.

Numărul de note va fi egal cu n+3, n fiind numărul săptămânal de ore de la fiecare disciplină. Pentru disciplina care are 2 ore pe săptămână într-un an școlar vor fi necesare minimum 5 note. Profesorul are totală autonomie în evaluarea ritmică”, a punctat ministrul.

Harta vacanței din februarie pentru fiecare județ și Capitala

a prezentat și dispunerea vacanței de o săptămână din februarie 2023 pentru fiecare județ în parte.

Conform spuselor lui Sorin Cîmpeanu, Municipiul București și județul Suceava ar fi optat ca vacanța din februarie 2023 să fie în a doua săptămână a acestei luni. O harta ulterioară prezentată de minister indică Ilfov și Suceava în a doua săptămână și Capitala în ultima săptămână.

”În ceea ce privește vacanța mobilă de o săptămână din februarie, inspectoratele județene au decis astfel: Sunt 30 de județe care au decis ca vacanța să fie în ultima săptămână, 10 județe în a treia săptămână, iar București (n.r. Ilfov, conform hărții prezentate de Ministerul Educației) și Suceava au decis să fie în a doua săptămână”, a mai precizat Sorin Cîmpeanu.

Într-o precizare pentru FANATIK, oficialii Ministerului Educației au lămurit lucrurile: Ilfov și Suceava sunt în a doua săptămână (conform hărții de mai jos).

Astfel, la nivel național, 30 de județe au optat pentru a avea această vacanță în ultima săptămână din a doua lună a anului viitor, 10 județe în a doua săptămână, iar Ilfov și Suceava (n.r. conform hărții Ministerului) în a ultima săptămână.

Sorin Cîmpeanu a enumerat grupul celor 10 județe, care vor avea vacanță în a treia săptămână: Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Călărași, Cluj, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Teleorman, Prahova.

Județele care vor avea vacanță în ultima săptămână din februarie: Constanța, Tulcea, Giurgiu, Ialomița, Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Vâlcea Buzău, Brăila, Galați, Vrancea, Bacău, Vaslui, Neamț, Iași, Botoșani, Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Arad, Timiș, Alba, Sibiu. Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Municipiul București.

Structura anului școlar 2022 – 2023