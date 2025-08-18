Schimbări importante privind rovinieta. Ministerul Transporturilor anunță noutăți pentru șoferi

Șoferii din România primesc o veste importantă din partea Ministerului Transporturilor. În curând, plata rovinietei va fi diferită și se va renunța la clasicul abonament din prezent. Ce trebuie să știe toți posesorii de carnet de conducere.

Ce schimbări anunță Ministerul Transporturilor în ceea ce privește rovinieta

Ministerul Transporturilor pregătește schimbări importante care vizează rovinieta. Dacă acum șoferii plătesc o taxă fixă, tip abonament, în curând, aceștia

Mai exact, Ministerul Transporturilor vrea să implementeze un sistem electronic de tarifare rutieră. Acest sistem va calcula automat valoarea rovinietei în funcție de numărul de kilometri parcurși. Astfel, șoferii vor știi exact suma datorată în funcție de tipul vehiculului, categoria de drum și distanța parcursă.

Ministerul Transporturilor a semnat la finalul lunii iulie 2025 contractul pentru noul sistem electronic de tarifare rutieră. Contractul este încheiat între Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, iar finanțarea lui se ridică la aproximativ 282 de milioane de lei.

Cum va funcționa noul sistem de tarifare rutieră

Fără doar și poate, implementarea unui astfel de sistem reprezintă o schimbare majoră pentru șoferii din România. Calculul valorii de plată va fi unul precis și se va realiza prin trei modalități. Și anume, prin echipament de bord conectat la satelit, prin tichet electronic de rută completat manual de utilizator și prin aplicație mobilă.

Cu ajutorul acestor modalități, traseul parcurs de șoferi va fi monitorizat în permanență. Suma de plată aferentă rovinietei plătite pentru numărul de kilometri parcurși va fi virată automat în contul CNAIR.

Potrivit Ministerului Transporturilor, va fi compatibil cu cele prezente deja la nivelul celorlalte state europene. Odată cu implementarea lui, schimbul de informații privind neplata tarifelor se va realiza mult mai ușor.

Pentru a se concretiza, proiectul se va desfășura în trei faze. Prima dintre ele vizează dezvoltarea lui la nivel informativ centralizat, după care urmează etapa achiziționării echipamentelor necesare. Ultima etapă este dedicată identificării punctelor de control și implementarea infrastructurii la nivel național. Potrivit contractului, data de finalizare este 31 decembrie 2026.