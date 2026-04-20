Schimbări la examenul pentru Evaluarea Națională: ministrul educației vrea mai multe materii. „O să ajungem doar să creștem cultura meditațiilor”

Ministrul educației, Mihai Dimian, a anunțat că vrea să facă schimbări în ceea ce privește examenul de la Evaluarea Națională. Acesta a menționat atât o schimbare de mentalitate în rândul elevilor, cât și una în ceea ce privește disciplinele. Ministrul vrea ca celelalte materii să nu mai fie neglijate. Elevii sunt sceptici la această propunere.

Examenul la care toți elevii de clasa a VIII-a sunt supuși s-ar putea complica. Ministrul educației, Mihai Dimian, a declarat că este de acord cu schimbarea structurii Evaluării Naționale. Acesta a menționat că, în primul rând, există o problemă legată de motivația elevilor, care are legătură cu disciplinele din cadrul examenului.

„În afară de această schimbare de mentalitate generală pe care sper să o provocăm împreună, sigur că uneori ajută și aceste instrumente suplimentare, cum ar fi diversificarea disciplinelor de la Evaluarea Națională. Împreună cu specialiștii sigur că se va ajunge la o concluzie […]. Aștept cu interes rezultatele consultării cu dumnealor”, a declarat Mihai Dimian, conform

Ministrul Dimian menționează că va oferi sprijin pentru o diversificare a materiilor din cadrul Evaluării Naționale, în așa fel încât și alte discipline să stârnească interes, nu numai română și matematică, deoarece „și celelalte sunt foarte importante”. În acest sens, el a punctat că are nevoie de specialiști și „într-o perioadă de un an aceste lucruri pot fi clarificate și decizia poate fi luată”.

„Ne uităm foarte mult la aceste evaluări și atât Evaluarea Națională, cât și examenul de Bacalaureat determină o anumită traiectorie, ne ajută în traiectoria noastră în viață și în carieră. În același timp, cred că și celelalte discipline sunt foarte importante și dacă ne uităm, după absolvire, observăm că ele ne ajută foarte mult și că ar trebui să reușim să prezentăm mai mult aceste avantaje ale celorlalte discipline, astfel încât elevii și părinții dumnealor să nu se focalizeze doar pe discipline care se află la un examen, fie că vorbim de Evaluarea Națională, fie că vorbim de Bacalaureat.

În afară de această schimbare de mentalitate generală pe care sper să o provocăm împreună, sigur că uneori ajută și aceste instrumente suplimentare, cum ar fi diversificarea disciplinelor de la Evaluarea Națională. Împreună cu specialiștii sigur că se va ajunge la o concluzie și, așa cum ați amintit că a existat o inițiativă și înainte, în urmă cu 15 ani, este redeschis subiectul acuma. Aștept cu interes rezultatele consultării cu dumnealor”, a mai declarat ministrul educației, conform sursei citate.

Elevii privesc această propunere cu scepticism

FANATIK a discutat cu președintele Consiliului Național al Elevilor, Mihnea Haiduc. Acesta susține că nu este o idee rea și recunoaște că singura motivație a elevilor e să ia . În același timp, nu vede o soluție pe această problemă în diversificare materiilor.

„Speram să nu fie un nou ministru în aceleași mentalitate ca predecesorii săi, că de 20 de ani toți fac reformă în sistemul nostru educațional. Ce spune domnul ministru nu e neapărat rău. Am văzut că vorbea despre motivația elevilor. Într-adevăr, motivația stă, din păcate, în înțelegerea materiei, ci e despre a lua o notă mare. Dar dacă ne uităm, așa este și predată și înțeleasă și de către profesori ideea de Evaluarea Națională sau Bacalaureat. Mergem pe niște modele standardizate în vederea faptului să luăm o notă cât mai mare la acel examen, chiar dacă avem ulterior lacune în materie. Acum, diversificarea materiilor nu văd neapărat a fi o soluție pentru a rezolva miraculos motivația elevilor”, a declarat președintele CNE, Mihnea Haiduc.

Mai mult decât atât, a menționat că nu vede cum elevii pot fi motivați să dea un examen din mai multe materii și tinerii ar ajunge să apeleze tot mai mult la meditații. De asemenea, el a subliniat că s-ar complica situația și când vine vorba despre profesori.

„Dacă facem un examen din, nu știu, cinci discipline, nu știu cu ce o să-i motiveze pe elevi să învețe, de fapt. Dacă începem să dăm examen la discipline, de exemplu, nu știu, mă gândesc la istorie, geografie, engleză, o să ajungem doar să creștem cultura meditațiilor și pentru acestea. Nu văd asta ca fiind o soluție pentru problema identificată de domnul ministru. A spus că problema este lipsa de motivației. Nu știu cum vor ajunge motivația elevilor de a învăța prin adăugarea mai multor discipline”, a mai adăugat Mihnea Haiduc.

Sistemul educațional actual nu este pregătit pentru o astfel de schimbare

Pe această chestiune, FANATIK a luat legătura și cu președintele Federației Naționale a Părinților – Edupart, Cătălin Viorel Nan. Acesta a declarat că, în principiu, diversificarea materiilor reprezintă o idee bună, însă există deja extrem de multe probleme în sistem, sistem care nu este pregătit pentru o astfel de propunere.

„Multiplicarea disciplinelor poate fi o idee corectă în principiu, doar că în forma actuală ar risca să crească doar presiunea pe copii și inechitățile între școli. Noi înțelegem principiul de teorie, de o evaluare mai completă a elevului, nu doar română și matematică, pentru că într-adevăr, copiii noștri nu au doar monopolul pe română și matematică și putem să valorificăm și alte competențe, precum știință, logică, cultură generală.

Deci e un principiu, putem să-i spunem, chiar european, corect, da. Dar problema majoră acum în România, la noi, la firul ierbii unde vedem în cele 39 de filiale pe care le avem, credeți-vă că avem foarte multe probleme sistemice. Încă sistemul nostru de învățământ nu este pus pe un făgaș corect. Încă avem foarte, foarte multe probleme de bază”, a declarat președintele federației.

În același timp, Cătălin Nan punctează faptul că ar crește presiunea psihologică pentru elevi, dat fiind faptul că examenul de are o miză uriașă. O astfel de schimbare ar putea fi făcută după o echilibrare a programei școlare.

„Sistemul încă nu este pregătit, chiar dacă ideea este bună. Ideea poate fi bună, dar programa școlară încă este dezechilibrată. Accentul de azi este făcut pe memorare, nu pe competențe. O altă evaluare multidisciplinară poate fi făcută când schimbă cumva programa și accentul îl pui de pe memorare pe competențe. Atunci, da”, a mai punctat președintele Edupart.

Cu privire la temerile părinților, liderul federației a menționat că nu există predictibilitate și așa s-a generat o teamă de aceste perturbări care apar odată cu o nouă schimbare

„Pot să vă spun că sunt temeri cumva sistemice. Adică nu există o predictibilitate. Vedeți, la noi cum vine un ministru, cum se schimbă traiectoria. Adică cu bună intenție, toți care au venit au venit cu bună intenție și noi îi putem înțelege. Dar atâta timp cât în 35 de ani ne-am avut 30 de miniștri ai educației, vă dați seama că asta nu ne transmite un echilibru. Deci, cam aici avem noi problema. Încă avem blocaje sistemice generate de greve peste greve. Părinții sunt afectați, vă spun, de perturbările astea constante”, a mai declarat Cătălin Nan pentru FANATIK.