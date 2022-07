Schimbări la Vorbește lumea! Adela Popescu, Shurubel și Bogdan Ciudoiu, înlocuiți de trei vedete feminine

PRO TV a pregătit o surpriză uriașă fanilor emisiunii „Vorbește lumea”! Prezentatorii matinalului care de curând a împlinit 7 ani de existență vor intra în vacanță începând cu ziua de luni, 18 iulie.

Schimbare la „Vorbește lumea”. Cine va prezenta show-ul începând din 18 iulie

Emisiunea nu ia, însă, pauză, având în vedere că este unul dintre cele mai urmărite show-uri de dimineață din România.

Adela Popescu, Șurubel și Bogdan Ciudoiu vor avea parte de un binemeritat concediu, după ce luni întregi i-au bucurat pe telespectatori în fiecare dimineață cu prezența lor și cu subiectele abordate în emisiune.

Cei trei realizatori tv vor fi înlocuiți de trei dintre cele mai cunoscute vedete feminine ale showbiz-ului nostru! Este vorba despre Emily Burghelea, Cosmina Păsărin și Majda Aboulumosha.

Cele trei au fost cele mai potrivite alegeri ale producătorilor, toate având experiență în televiziune și, două dintre ele, în calitate de mame, vor putea aborda subiecte de interes pentru toate femeile.

Energia verii va fi adusă, așadar, de cele trei fete, care vor da tot ce au mai bun pentru a face față matinalului. Mai mult, în ultima ediție din vara asta în formula Adela-Shurubel-Bogdan, cele trei le oferă și câte un cadou special.

„Avem o energie bună”

Emily Burghelea a acceptat cu mult entuziasm provocarea primită de la PRO TV: „Pentru mine, emisiunea Vorbește Lumea înseamnă extrem de mult! Am 23 de ani, sunt la început de drum. Mă bucur că mi s-a dat șansa să fac parte dintr-un proiect atât de frumos! Este un pas uriaș pentru mine. Doar ce am terminat facultatea de Comunicare și Relații Publice, doar ce am dat-o pe Amedea, fetița mea, la creșă…”.

„Avem o energie bună. Îmi doresc ca oamenii de acasă să aleagă să-și bea cafeaua alături de noi în fiecare dimineață, să învețe alături de noi lucruri despre viață și să se bucure la fiecare noutate”, a spus Majda la PRO TV.

„Colegele de emisiune sunt fermecătoare, sunt optimiste și mă bucur că avem ocazia de a petrece diminețile alături de telespectatorii emisiunii”, a declarat și Cosmina Păsărin.

„Vorbește lumea” a apărut în anul 2015, iar de-a lungul celor 7 ani, show-ul a suferit tot felul de transformări. Au existat mai mulți prezentatori și co-prezentatori în acest timp. Adela Popescu a rămas, în cele din urmă, cea mai importantă figură a acestui concept.

Pe la Vorbește lumea au trecut, în calitate de prezentatori și co-prezentatori, Gabriel Coveșeanu (plecat între timp la Prima TV), Theo Rose (pe perioada unei veri) și Lora. Adela Popescu a fost înlocuită pe perioada în care a fost însărcinată de Lora, însă a revenit de fiecare dată destul de repede.

Ediția aniversară, pe locul 1 în topul audiențelor

, a fost pe primul loc în topul audiențelor. Show-ul a debutat pe acordurile piesei lui Damian Drăghici, iar cei adunați în fața micilor ecrane au aflat cele mai tari secrete ale unor vedete precum Carmen Negoiță sau cântăreața Elena Gheorghe.

Ediția aniversată a fost urmărită îndeaproape de telespectatori, show-ul fiind lider la nivel național. În rândul publicului cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, PRO TV avea o cotă de piață de 19,6% și 1.5 puncte de rating.

Echipa emisiunii a ținut să mulțumească celor care au fost alături de „Vorbește lumea”. În numele ei a vorbit Andreea Caranda, producătorul executiv al matinalului.

„Vreau să le mulțumesc telespectatorilor că ne-au fost alături pe parcursul întregii emisiuni. Muncim zi de zi pentru a le aduce cele mai frumoase ediții. Ne bucurăm din tot sufletul când vedem câți oameni ne sunt aproape.

Nu uitați că vara continuă la Vorbește Lumea. Așa că vă așteptăm, în continuare, alături de noi”, a declarat Caranda

Emisiunea va continua să aducă cele mai bune energii, cele mai tari subiecte și invitați care au lucruri frumoase de spus, chiar dacă formula de prezentatori se schimbă, pentru perioada verii, de luni. Show-ul va începe de la aceeași oră, și anume 10:30, imediat după Știrile PRO TV de dimineață.