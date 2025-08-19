Schimbări privind acordarea ajutoarelor pentru persoanele cu dizabilități. Ministrul Muncii: „Există situaţii clare de abuzuri şi fraude”

Guvernul pregătește schimbări privind . Anunțul a fost făcut de că au fost identificate situații de abuz și fraude.

Ajutoarele pentru persoanele cu dizabilități, în vizorul Ministerului Muncii

Florin Manole a anunțat marți, 19 august, într-o postare pe Facebook, că va reforma sistemul de evaluare pentru încadrarea în grad de handicap. Potrivit ministrului, modificările vor fi făcute astfel încât să fie ajutate persoanele care „trăiesc zi de zi cu o dizabilitate și care au nevoie de sprijin real și corect din partea statului”.

Ministrul Muncii susține că au fost depistate fraude. Mai exact, printre cei care au obținut grade de handicap s-ar număra persoane care nu ar fi avut nevoie, în mod real, de ajutor financiar din partea statului.

Florin Manole susține că sistemul actual lasă loc pentru fraude

Pe de altă parte, românii care au dizabilități reale s-ar fi lovit de birocrație și de evaluări inegale. „Această nedreptate a slăbit încrederea oamenilor în instituții și a îngreunat accesul la resurse pentru cei care chiar au nevoie.

În curând, Ministerul Muncii va pune în transparență publică noile criterii privind încadrarea în grad de handicap și o metodologie care va limita abuzurile, va proteja adevărații beneficiari și resursele statului”, se arată în postarea ministrului.

Ministrul Muncii: Banii pentru persoanele cu dizabilități ajungeau la cei care nu au nevoie de sprijin

În același timp, Florin Manole spune că banii alocați până acum acestui tip de ajutor nu ajungeau întotdeauna la beneficiarii care aveau cu adevărat nevoie de sprijin din partea statului. Conform acestuia, sistemul actual lasă „loc pentru fraude”.

Ministrul Muncii anunță că vor fi făcute verificări suplimentare și vor fi luate măsuri. „Avem multe situații unde lipsesc cererile de evaluare complexă, documentele de identitate, referatele, scrisorile medicale. În unele cazuri s-au folosit parafe falsificate. Există procente importante din dosarele verificate care nu respectau criteriile de încadrare în grad de handicap.

În unele cazuri au fost sesizate organele de cercetare penală. În altele, jumătate din dosarele verificate nu aveau documente medicale. Sute de persoane figurau în sistemul informatic, dar nu aveau documente fizice care să susțină deciziile.

Noile criterii și metodologia pe care le vom propune vor face ca toate aceste probleme să fie mult diminuate și, astfel, resursele publice să fie utilizate corespunzător”, a adăugat ministrul Florin Manole.