Schimbări uriașe în grila Antenelor! Ce emisiuni vor suferi transformări majore

Seria dezvălurilor despre schimbările din Antene continuă, FANATIK intrând în posesia unor detalii inedite despre ceea ce se petrece în spatele cortinei. Se pare că alte două emisiuni din grila Antenelor vor trece prin schimbări uriașe. Este vorba de un show matrimonial și de o emisiune ce are în prim-plan picii vedetelor.

Grila Antenelor, în continuă schimbare în goana după audiență

Nu trece o zi fără ca echipa FANATIK să nu țină cititorii la curent cu detalii neștiute despre ceea ce se petrece în showbizul românesc, și mai ales în spatele ușilor închise ale trusturilor de televiziune.

Așa se întâmplă și acum când sursele noastre ne-au dezvăluit că Antena Stars continuă schimbările, alte două emisiuni din grilă fiind permutate. Prima dintre acestea este .

După cum știți cu toții, înainte de vacanța de iarnă emisiunea era difuzată de luni până vineri de la ora 19:30 până la 21:30. Odată cu începutul celui de-al șaptelea sezon, se anunță că formatul va fi prelungit cu încă o oră, urmând să înceapă la 19:00 și să se termine la 22:00.

De pe data de 16 ianuarie, intervenții de la 19:00 și 21:30 ale Star News-ului vor fi scoase din grilă, iar prezentatoarea emisiunii, Ramona Ilie, a fost ”retrogradată” la matinal, acolo unde va avea ”pastile zilnice”.

Cea de a doua schimbare presupune înlocuirea familiilor de la Mămici de Pitici, cu lipici. Gabriela Cristea și Deea Maxer au fost excluse din noul sezon care va începe în curând la Antena Stars.

Gabriela Cristea, înlocuită la Mireasa – Capriciile iubirii

De-a lungul timpului emisiunea a mai suferit modificări. În decursului anului 2022 Gabriela Cristea a fost înlocuită la cârma show-ului de Paula Chirilă.

La momentul respectiv surse din Antena Stars afirmau că: ”Gabriela Cristea va lipsi de la emisiune vineri și luni. Pleacă din București împreună cu soțul și cu fetele și a rugat-o pe Paula Chirilă să îi țină locul. Nu sunt prietene, ci doar colege, dar ea o ajută pe Gabi de câte ori îi permite programul.

E normal să apeleze la ea, pentru că e și invitat special de două ori pe săptămână și atunci cunoaște foarte bine desfășurătorul emisiunii”.

Familiile de la Mămici de Pitici, cu lipici, înlocuite

Cea de a doua emisiune pe care superiorii din Antena Stars au decis să o supusă schimbării este . Protagoniștii reality show-ului erau Gabriela Cristea, alături de Tavi Clonda și cele două micuțe ale lor: Victoria și Iris, dar și frumoasa familie a lui Dinu și a Deei Maxer, Andreas și Maysa fiind piticii care, spre deliciul publicului, făceau emisie de emisie nebunii specifice vârstei.

Ei bine, se pare că în noul sezon ambele familii sunt înlocuite de alte două cupluri cunoscute din România. Milionarul din Brașov, Călin Donca, și Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, fiind, se pare opțiunile patronilor.

Călin Donca: ”Întotdeauna am știut că voi fi bogat”

Călin Donca și frumoasa lui soție, Orianda se pare că au acceptat oferta celor de la Antena Stars și, în curând, se vor lăsa filmați alături de cei cinci copii. Afaceristul, recunoscut ca cel mai tânăr milionar din România, locuiește, la nici 40 de ani, pe un domeniu de un milion de euro la marginea Brașovului și este posesorul unor mașini care însumează aproximativ două milioane de euro.

”Personal, întotdeauna am știut că voi fi bogat! De asta am și tras de multe ori peste limita umană obișnuită, deoarece am observat că diferența între atunci și acum e doar o chestiune de timp și cu cât muncești mai mult cu atât timpul este mai scurt!

Spre deosebire de copiii noștri, noi nu provenim dintr-o familie bogată și cred că este un avantaj deoarece fiecare dintre noi ne-am bucurat de fiecare treaptă, de fiecare moment de bucurie, de succes, de prima mașină, a două mașină, a treia mașină, prima locuința în care am stat.

Îmi amintesc chiar acum că în Brașov când am venit noi dormeam la început pe o saltea pentru că locația unde am închiriat echipamentul pe un deal, ne-a zis, vreți vă dăm fără mobilier și câteva saltele! Așa am început noi în Brașov!”, spunea Călin Donca în urmă cu ceva timp.

Andreea Popescu, viitoare mămică de trei

Conform informațiilor din interiorul postului Antena Stars, Andreea Popescu, cunoscută de pe vremea când dansa alături de Delia, va fi cea de a doua protagoistă a show-ului cu pitici.

Vedeta a renunțat la viața de huzur și s-a dedicat mai mult vieții private. Astfel, Andreea și soțul ei, Rareș, au devenit părinții unui băiețel și al unei fetițe, iar, în curând, a treia minune le bate la ușă.