Sport

„Schimbările lui Chivu, decisive”. Antrenorul român, lăudat de presa din Italia după Bologna – Inter

Dragoș Petrescu
17.10.2026 | 21:42
Schimbarile lui Chivu decisive Antrenorul roman laudat de presa din Italia dupa Bologna Inter
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Cristi Chivu, lăudat de jurnaliștii italieni pentru schimbările făcute în Bologna - Inter 1-3, rezultat în urma căruia „nerazzurrii” și-au mărit avansul în fruntea clasamentului din Serie A.
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Inter Milano a câștigat meciul de pe Stadio Renato Dall’Ara cu Bologna, scor 3-1, un duel al rundei cu numărul #7 din Serie A. Ultimele goluri ale nerazzurrilor și, totodată cele care au făcut diferența pe tabelă, au fost semnate de Carlos Augusto și Ange-Yoan Bonny, doi fotbaliști aruncați în luptă de Cristi Chivu pe parcursul actului secund, iar presa din Italia nu a rămas indiferentă, lăudând încă o dată inspirația tehnicianului român.

Cristi Chivu, lăudat pentru schimbările făcute în Bologna – Inter 1-3!

Cristian Chivu a primit aprecieri pentru modul în care a gestionat partida cu Bologna, câștigată de Inter cu 3-1, după ce formația pregătită de român a fost condusă în prima repriză. Jurnaliștii de la Tuttomercatoweb au evidențiat rolul decisiv al modificărilor făcute de tehnicianul „nerazzurrilor”, care au schimbat cursul jocului în actul secund. Inter a reușit să întoarcă rezultatul și să obțină trei puncte importante, după eșecul suferit în Champions League.

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Publicația italiană a pus accentul chiar în titlu pe contribuția antrenorului român: „Inter întoarce rezultatul cu Bologna și zâmbește din nou: 3-1 pe Dall’Ara, schimbările lui Chivu fiind decisive”. Unul dintre exemplele cele mai clare a fost introducerea lui Carlos Augusto. Brazilianul a intrat pe teren și, la prima atingere de balon, a înscris golul de 2-1, după pasa lui Piotr Zielinski. Ulterior, și Ange-Yoan Bonny, trimis în joc de pe bancă, a punctat pentru rezultatul final.

Tuttomercatoweb a descris repriza secundă drept „un monolog al lui Inter”, formația lui Chivu reușind să își împingă adversara în propria jumătate de teren și să controleze jocul. Jurnaliștii italieni au subliniat că schimbările antrenorului au fost „fundamentale”, într-un moment în care echipa avea nevoie de o reacție după înfrângerea din Liga Campionilor.

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Cristi Chivu și Inter, avans de trei puncte în fruntea clasamentului din Serie A

În urma rezultatului înregistrat sâmbătă seară pe Stadio Renato Dall’Ara, campioana en-titre a ajuns la borna cu numărul 19 în acest debut de stagiune și și-a mărit avansul din fruntea clasamentului. În momentul de față, echipa lui Cristi Chivu are trei puncte în plus față de Lazio, echipa de pe locul secund, care urmează să dea piept duminică cu Juventus, pe Allianz Stadium din Torino.

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De cealaltă parte, Bologna se află abia pe 14, cu doar cinci puncte acumulate în primele șapte etape. În runda următoare din Serie A, Inter va primi vizita Fiorentinei, echipa lui Radu Drăgușin, însă până atunci, „nerazzurrii” o vor găzdui pe Giuseppe Meazza pe Șahtior Donetsk, într-un meci în care trupa lui Chivu speră să spargă gheața în acest sezon de Liga Campionilor.

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Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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