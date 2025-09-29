Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Schimbările lui Gigi Becali au făcut diferența în FCSB – Oțelul 1-0. „Olaru a redevenit liderul echipei!”

Victoria obținută de FCSB cu Oțelul a produs reacții tari. Ce au spus specialiștii Fanatik despre schimbările văzute la campioana României.
Mihai Dragomir
Schimbarile lui Gigi Becali au facut diferenta in FCSB Otelul 10 Olaru a redevenit liderul echipei
Analiză după FCSB - Oțelul 1-0. Cine s-a remarcat și ce arată diferit la campioana României. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

FCSB a pus 3 puncte importante în zestrea din campionat după 1-0 cu Oțelul în etapa a 11-a din SuperLiga. Specialiștii FANATIK au analizat prestația campioanei României și au scos în evidență punctele forte ale echipei.

Noua freza a lui Alhassan, subiect de glume la Fanatik SuperLiga: “S-a luat după Lamine Yamal”

Specialiștii FANATIK au rămas uimiți de schimbarea de look a lui Baba Alhassan, care și-a făcut apariția în meciul cu Oțelul Galați cu părul vopsit blond deschis, semănând cu celebrul Lamine Yamal.

„S-a vopsit să iasă în evidență”, a spus Mihai Stoichiță, completat de Vivi Răchită: „Știind că ai un patron căruia nu îi place așa ceva… Nu știu ce au în cap jucătorii ăștia. Să fie babă tânără (n.r. – râde). Nu știu ce a avut în cap, nu îi stă bine. L-a văzut pe Yamal!”.

Baba Alhassan i-a șocat pe specialiștii Fanatik

Rolul major al experienței lui Florin Tănase în jocul FCSB: “Este fotbalistul numărul 1 al roș-albaștrilor!”

Florin Tănase, noul golgheter din SuperLiga, și-a adus din nou aportul în jocul FCSB-ului și cu Oțelul, contribuind din plin la victoria obținută duminică seară pe Arena Națională. Experimentatul fotbalist a fost lăudat în direct pentru prestațiile sale.

„Jucătorul numărul 1 în acest moment de la FCSB este Tănase. Dintre toți, este singurul jucător care caută careul advers, caută să intre în careu”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici.

„Tănase este jucătorul care, dacă are mingea, se simte confortabil și când e singur și când e aglomerat. Și când e presat de 3 jucători, nu are emoții. Rezolvă foarte ușor orice. Iese așa elegant. Îmi aduce aminte de Sânmărtean, care a fost, după mine, ultima vedetă a fotbalului românesc”, a spus Mihai Stoichiță.

„Mie mi-a plăcut și defensiv. Chiar a pus umărul la treabă. Mi-a plăcut mult, chiar dacă nu îmi plac jucătorii care vociferează către colegi, ai nevoie de așa ceva în echipă. Olaru, chiar și în meciurile astea, vede niște pase pe care nu le vede nimeni”, a completat și Florin Gardoș.

Florin Tănase, lăudat în direct pentru prestațiile de la FCSB

Darius Olaru, liderul FCSB din meciul cu Oțelul

Darius Olaru se află pe o pantă ascendentă, după ce forma arătată în startul sezonului lăsa de dorit. Mijlocașul FCSB-ului a strălucit în ultimele partide, ieșind în evidență și fiind din nou liderul de drept al echipei.

„Pe Galați cred că îi blesteamă craiovenii. Le-au luat lor 3 puncte și le-au dat FCSB-ului. Calitatea jucătorilor de la FCSB este mult superioară celor de la Oțelul. Cred că e și pregătirea fizică.

Am observat la FCSB că lucrurile au revenit la normal. Adică, liderul , Olaru, a avut banderola pe mână și a fost liderul echipei. Nu au mai fost acele tensiuni, au făcut și hora după gol. Cred că în vestiar s-au pus la punct anumite aspecte și se vede.

Dacă nu ai un vestiar care să fie unit, nu faci rezultate. Dacă sunt tabere în vestiar, iar liderul nu este recunoscut, sunt probleme mari”, a spus și Vivi Răchită la FANATIK SUPERLIGA.

Schimbările lui Gigi Becali au făcut diferența: Edjouma și Stoian, printre cei mai buni jucători ai FCSB în victoria 1-0 cu Oțelul

„FCSB a fost slabă în prima repriză, mai bună în a doua. Calitatea jucătorilor a făcut diferența. Au intrat Cisotti, Bîrligea chiar și cel mic, Stoian. Chiar dacă a ratat, îl felicit pentru cum joacă. El caută fiecare minge, încearcă să fie agresiv. Soluțiile sunt pripite în fața porții, dar e normal la 18 ani.

Edjouma mi-a plăcut a doua repriză. A dat viteză jocului. Golul a venit dintr-o fază superbă, la acel 11 metri. Galați nu a avut timp să reacționeze. Pe faza de apărare au avut probleme, au fost depășiți tot timpul”, a spus Vivi Răchită la FANATIK SUPERLIGA.

Schimbările lui Gigi Becali au făcut diferența în FCSB - Oțelul 1-0

