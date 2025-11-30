Sport

Schimbat pe final în Farul – FCSB 1-2, Darius Olaru a dat detalii despre starea sa de sănătate: „Terenul a fost greu”

Ce probleme a acuzat Darius Olaru, care a fost schimbat în minutul 85 al meciului Farul - FCSB. Fotbalistul a mărturisit că a avut mici dificultăți din cauza terenului.
Bogdan Mariș
30.11.2025 | 23:49
Schimbat pe final in Farul FCSB 12 Darius Olaru a dat detalii despre starea sa de sanatate Terenul a fost greu
ULTIMA ORĂ
Darius Olaru a reacționat la finalul partidei Farul - FCSB 1-2. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

FCSB a întrerupt seria de patru meciuri fără victorie în toate competițiile și s-a impus cu 2-1 pe terenul Farului. Campioana s-a apropiat la două puncte de zona play-off și are un moral bun înainte de partidele importante cu UTA (în Cupa României Betano) și Dinamo (în campionat). La final, căpitanul Darius Olaru a analizat partida și a dat detalii despre situația sa înaintea meciurilor cu UTA Arad și Dinamo.

Ce a declarat Darius Olaru după Farul – FCSB 1-2

Darius Olaru a avut o evoluție bună în partida cu Farul, oferind pasa decisivă la reușita lui Adrian Șut din minutul 14. Căpitanul „roș-albaștrilor” a centrat excelent dintr-o lovitură liberă, iar mijlocașul a finalizat din câțiva metri. Olaru a părăsit terenul în minutul 84, însă a declarat la final că motivul nu a fost o accidentare gravă.

ADVERTISEMENT

„Era importantă victoria. Ne bucurăm că am luptat, că am știut să suferim, eu zic că ne-am dorit victoria și o merităm. Știam că Farul este o contracandidată, că stau mai bine în clasament, un meci de 6 puncte. Sper să reconstruim după acest meci, să fie un nou început, să adunăm puncte. Nu știu dacă ne-a fost teamă, am intrat bine în meci, ne-am simțit foarte bine.

Jucăm miercuri, deja al treilea meci în șase zile. Este importantă și Cupa, mergem să ne facem jocul și să luăm cele 3 puncte (n.r. în meciul de la Arad cu UTA). Am acuzat ceva dureri, dar nimic grav, cred că de la teren, a fost destul de greu, la fel ca la Belgrad. Eu joc pe orice post”, a declarat căpitanul FCSB-ului după victoria cu Farul, conform Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan: „Este un om rău, răzbunător și...
Digi24.ro
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan: „Este un om rău, răzbunător și mincinos”

Cum a comentat Darius Olaru penalty-ul acordat de Rareș Vidican în Farul – FCSB 1-2

FCSB a condus cu 2-0 în partida contra Farului, după reușitele semnate de Adrian Șut și David Miculescu, însă gazdele au redus din diferență înainte de pauză, printr-un penalty transformat de Ionuț Larie. Arbitrul Rareș Vidican a acordat lovitura de la 11 metri după o intrare a portarului Ștefan Târnovanu asupra lui Răzvan Tănasă, însă Darius Olaru este de părere că decizia a fost una eronată, opinie împărțășită și de patronul FCSB-ului, Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
Neverosimil! Câți bani a câștigat Ronaldinho pentru o zi petrecută la Iași
Digisport.ro
Neverosimil! Câți bani a câștigat Ronaldinho pentru o zi petrecută la Iași

„Din poziția mea mi s-a părut că a fost pe minge, Târnovanu a jucat mingea. Nu am văzut nicio reluare. Asta mi s-a părut mie. (n.r. după ce a urmărit reluarea) Mi se pare la fel, atinge fix mingea înainte, asta mi s-a părut și din teren, și acum, pe imagini”, a afirmat internaționalul român.

1.72 este cota oferită de BETANO pentru „Sub 2.5 goluri” în meciul UTA - FCSB din Cupa României Betano
Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025, live blog. Spania produce surpriza contra Muntenegrului!...
Fanatik
Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025, live blog. Spania produce surpriza contra Muntenegrului! Toate rezultatele zilei
„S-ar putea să fim suspendați”. Elias Charalambous a refuzat să comenteze subiectul după...
Fanatik
„S-ar putea să fim suspendați”. Elias Charalambous a refuzat să comenteze subiectul după Farul – FCSB 1-2
Gigi Becali a dat verdictul după cea mai controversată fază din Farul –...
Fanatik
Gigi Becali a dat verdictul după cea mai controversată fază din Farul – FCSB 1-2: „Niciodată!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Derapaj ÎNGROZITOR la adresa lui Pancu și a altor antrenori tineri: 'P*** de...
iamsport.ro
Derapaj ÎNGROZITOR la adresa lui Pancu și a altor antrenori tineri: 'P*** de vacă! Marș, mă, la muncă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!