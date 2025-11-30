Schimbat pe final în Farul – FCSB 1-2, Darius Olaru a dat detalii despre starea sa de sănătate: „Terenul a fost greu”

ADVERTISEMENT

FCSB a întrerupt seria de patru meciuri fără victorie în toate competițiile și s-a impus cu 2-1 pe terenul Farului. Campioana s-a apropiat la două puncte de zona play-off și are un moral bun înainte de partidele importante cu UTA (în Cupa României Betano) și Dinamo (în campionat). La final, căpitanul Darius Olaru a analizat partida și a dat detalii despre situația sa înaintea meciurilor cu UTA Arad și Dinamo.

Ce a declarat Darius Olaru după Farul – FCSB 1-2

Darius Olaru a avut o evoluție bună în partida cu Farul, oferind pasa decisivă la reușita lui Adrian Șut din minutul 14. Căpitanul „roș-albaștrilor” a centrat excelent dintr-o lovitură liberă, iar mijlocașul a finalizat din câțiva metri. Olaru a părăsit terenul în minutul 84, însă a declarat la final că motivul nu a fost o accidentare gravă.

ADVERTISEMENT

„Era importantă victoria. Ne bucurăm că am luptat, că am știut să suferim, eu zic că ne-am dorit victoria și o merităm. Știam că Farul este o contracandidată, că stau mai bine în clasament, un meci de 6 puncte. Sper să reconstruim după acest meci, să fie un nou început, să adunăm puncte. Nu știu dacă ne-a fost teamă, am intrat bine în meci, ne-am simțit foarte bine.

Jucăm miercuri, deja al treilea meci în șase zile. Este importantă și Cupa, mergem să ne facem jocul și să luăm cele 3 puncte (n.r. în meciul de la Arad cu UTA). Am acuzat ceva dureri, dar nimic grav, cred că de la teren, a fost destul de greu, la fel ca la Belgrad. Eu joc pe orice post”, a declarat căpitanul FCSB-ului după victoria cu Farul, conform .

ADVERTISEMENT

Cum a comentat Darius Olaru penalty-ul acordat de Rareș Vidican în Farul – FCSB 1-2

FCSB a condus cu 2-0 în , după reușitele semnate de și , însă gazdele au redus din diferență înainte de pauză, printr-un penalty transformat de Ionuț Larie. Arbitrul Rareș Vidican a acordat lovitura de la 11 metri după o intrare a portarului Ștefan Târnovanu asupra lui Răzvan Tănasă, însă Darius Olaru este de părere că decizia a fost una eronată, .

ADVERTISEMENT

„Din poziția mea mi s-a părut că a fost pe minge, Târnovanu a jucat mingea. Nu am văzut nicio reluare. Asta mi s-a părut mie. (n.r. după ce a urmărit reluarea) Mi se pare la fel, atinge fix mingea înainte, asta mi s-a părut și din teren, și acum, pe imagini”, a afirmat internaționalul român.