Sport

Schimbul Boutoutaou – Nsimba între FCSB și U Craiova, analizat de cel mai tare impresar: “Jucătorii ăştia au venit din pribegie! Am ajuns rău de tot”

Giovanni Becali a analizat schimbul Boutoutaou - Nsimba dintre FCSB și Universitatea Craiova și a vorbit despre sumele implicate și problemele fotbalului românesc.
Tibi Cocora
02.10.2026 | 09:30
Schimbul Boutoutaou Nsimba intre FCSB si U Craiova analizat de cel mai tare impresar Jucatorii astia au venit din pribegie Am ajuns rau de tot
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali a analizat schimbul Boutoutaou - Nsimba dintre FCSB și Universitatea Craiova. Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Schimbul dintre FCSB și Universitatea Craiova, cu Nsimba și Boutoutaou în prim-plan, a fost analizat de Giovanni Becali. Impresarul consideră că formația roș-albastră ar trebui să fie atentă la suma plătită într-o astfel de tranzacție și susține că ar fi acceptat schimbul, dar nu la orice preț. În același timp, Becali a lansat o critică dură la adresa fotbalului românesc, după ce două dintre cele mai importante cluburi ajung să negocieze sume consistente pentru jucători care, în opinia sa, au venit din lumea a treia a fotbalului.

Giovanni Becali a calculat afacerea dintre FCSB și U Craiova: „Eu aș da 400.000 în plus”

Giovanni Becali a analizat diferența de valoare dintre cei doi jucători și consideră că Nsimba este fotbalistul care valorează mai mult în cadrul schimbului. Impresarul spune însă că, dacă ar fi fost în postura de a negocia tranzacția, ar fi acceptat să ofere o sumă suplimentară, dar nu la nivelul despre care s-a discutat.

ADVERTISEMENT

„Diferența de bani e în favoarea lui Nsimba. El costă mai mult decât Boutoutaou. E o afacere frumoasă pentru Rotaru. Eu aș spune nu, nu pot să dau banii ăștia. Fac schimbul, dar nu pot să dau banii ăștia. Aș da 400.000 în plus de Boutoutaou. Asta e părerea mea. Boutoutaou plus 1.2 milioane ar fi, zic eu, șansa lui Mihai Rotaru“, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la Giovanni Show.

De la Liga 3 la sume importante. Giovanni Becali critică piața transferurilor din România

Analiza lui Giovanni Becali nu s-a oprit la cifrele tranzacției dintre FCSB și Universitatea Craiova. Impresarul a pus schimbul într-un context mai larg și a criticat nivelul la care a ajuns piața fotbalistică din România. Becali consideră că faptul că două formații importante ajung să negocieze sume de ordinul milioanelor pentru fotbaliști care au trecut prin eșaloane inferioare reprezintă un semnal al problemelor existente în fotbalul românesc.

ADVERTISEMENT
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer,...
Digi24.ro
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia

„Acești jucători, amândoi, sunt jucători veniți din pribegie, de la limita existenței fotbalistice. Dacă noi am ajuns să facem schimburi de jucători de un milion și de Liga 3, înseamnă că am ajuns rău în ceea ce privește fotbalul“, a continuat impresarul.

ADVERTISEMENT
Anunțul lui Cristiano Ronaldo a făcut rapid înconjurul lumii. Georgina Rodriguez a reacționat...
Digisport.ro
Anunțul lui Cristiano Ronaldo a făcut rapid înconjurul lumii. Georgina Rodriguez a reacționat imediat

Giovanni Becali a legat situația celor doi fotbaliști și de problema numărului de jucători români utilizați de echipele din campionatul intern. Impresarul consideră că o regulă care să oblige cluburile să folosească permanent șase fotbaliști români ar putea schimba modul în care sunt formați și promovați jucătorii autohtoni.

ADVERTISEMENT

Becali susține că o astfel de măsură ar putea avea efecte inclusiv asupra echipei naționale, prin creșterea numărului de fotbaliști români care ar primi constant minute la nivel de club: „Până când nu se va face o regulă cu șase români în echipa de club și cinci străini pe teren, nu vom ajunge niciunde și nu vom avea succesul naționalei cum a fost atunci. Pe teren trebuie să fie mereu șase români, asta trebuie“.

Întrebarea care l-a deranjat pe Gică Hagi înainte de Polonia – România: „De-asta...
Fanatik
Întrebarea care l-a deranjat pe Gică Hagi înainte de Polonia – România: „De-asta am venit aici, nu?”
Florentin Petre a găsit slăbiciunile Poloniei înaintea meciului cu România: „Sunt probleme care...
Fanatik
Florentin Petre a găsit slăbiciunile Poloniei înaintea meciului cu România: „Sunt probleme care pot fi speculate!”. Ce spune de parcursul lui Dinamo și de Nuno Campos
Carlos Mora, de neoprit! Jucătorul Craiovei a făcut din nou spectacol pentru Costa...
Fanatik
Carlos Mora, de neoprit! Jucătorul Craiovei a făcut din nou spectacol pentru Costa Rica. Video
Tags:
Parteneri
150 de milioane de euro. Ion Țiriac a dat startul unui plan spectaculos
iamsport.ro
150 de milioane de euro. Ion Țiriac a dat startul unui plan spectaculos
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!