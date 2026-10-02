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Schimbul dintre FCSB și Universitatea Craiova, cu Nsimba și Boutoutaou în prim-plan, a fost analizat de Giovanni Becali. Impresarul consideră că formația roș-albastră ar trebui să fie atentă la suma plătită într-o astfel de tranzacție și susține că ar fi acceptat schimbul, dar nu la orice preț. În același timp, Becali a lansat o critică dură la adresa fotbalului românesc, după ce două dintre cele mai importante cluburi ajung să negocieze sume consistente pentru jucători care, în opinia sa, au venit din lumea a treia a fotbalului.

Giovanni Becali a calculat afacerea dintre FCSB și U Craiova: „Eu aș da 400.000 în plus”

Giovanni Becali a analizat și consideră că Nsimba este fotbalistul care valorează mai mult în cadrul schimbului. Impresarul spune însă că, dacă ar fi fost în postura de a negocia tranzacția, ar fi acceptat să ofere o sumă suplimentară, dar nu la nivelul despre care s-a discutat.

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„Diferența de bani e în favoarea lui Nsimba. El costă mai mult decât Boutoutaou. E o afacere frumoasă pentru Rotaru. Eu aș spune nu, nu pot să dau banii ăștia. Fac schimbul, dar nu pot să dau banii ăștia. Aș da 400.000 în plus de Boutoutaou. Asta e părerea mea. Boutoutaou plus 1.2 milioane ar fi, zic eu, șansa lui Mihai Rotaru“, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la Giovanni Show.

De la Liga 3 la sume importante. Giovanni Becali critică piața transferurilor din România

Analiza lui Giovanni Becali nu s-a oprit la . Impresarul a pus schimbul într-un context mai larg și a criticat nivelul la care a ajuns piața fotbalistică din România. Becali consideră că faptul că două formații importante ajung să negocieze sume de ordinul milioanelor pentru fotbaliști care au trecut prin eșaloane inferioare reprezintă un semnal al problemelor existente în fotbalul românesc.

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„Acești jucători, amândoi, sunt jucători veniți din pribegie, de la limita existenței fotbalistice. Dacă noi am ajuns să facem schimburi de jucători de un milion și de Liga 3, înseamnă că am ajuns rău în ceea ce privește fotbalul“, a continuat impresarul.

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Giovanni Becali a legat situația celor doi fotbaliști și de problema numărului de jucători români utilizați de echipele din campionatul intern. Impresarul consideră că o regulă care să oblige cluburile să folosească permanent șase fotbaliști români ar putea schimba modul în care sunt formați și promovați jucătorii autohtoni.

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Becali susține că o astfel de măsură ar putea avea efecte inclusiv asupra echipei naționale, prin creșterea numărului de fotbaliști români care ar primi constant minute la nivel de club: „Până când nu se va face o regulă cu șase români în echipa de club și cinci străini pe teren, nu vom ajunge niciunde și nu vom avea succesul naționalei cum a fost atunci. Pe teren trebuie să fie mereu șase români, asta trebuie“.