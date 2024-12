Sclava Isaura, telenovela care a făcut furori în România, revine la TV. Unde și când este difuzată

Sclava Isaura, serialul difuzat în România la începutul anilor ’90, a rămas în sufletele românilor, care își amintesc cu drag de el. Iar acum, acestea va fi din nou difuzat pe micile ecrane, pe un post lansat recent.

Serialul Sclava Isaura revine pe micile ecrane

Sclava Isaura, , se întoarce pe micile ecrane. Românii care vor să retrăiască amintiri și să revadă povestea personajelor atât de îndrăgite o pot face, de pe 23 decembrie, 2024.

Telenovela este difuzată de luni până vineri, de la ora 19:30, . Acesta se regăsește în lista de programe a companiilor mari, precum Digi (poziţia 199) şi Orange (poziţia 322).

Lansat pentru prima dată 1976, serialul a devenit rapid cunoscut la nivel global. Aceasta a fost tradus în mai mult de 80 de limbi și a fost difuzată în mai bine de 100 de țări de pe glob, notează

Acțiunea se învârte în jurul poveștii Isaurei, o tânără sclavă care face tot posibilul pentru a-și recăpăta libertatea, astfel încât să poată duce o viață decentă. Unul dintre cele mai memorabile personaje este Don Leoncio Almeida.

Don Leoncio, proprietarul fermei unde trăiește Isaura, este un personaj complex, marcat de cruzime, aroganță și o obsesie bolnăvicioasă pentru tânăra sclavă, ceea ce a făcut ca mulți, pur și simplu, să-l urască.

Ce s-a ales de Lucelia Santos

Lucelia Santos, actrița care a interpretat-o pe sclava Isaura nu avea nici măcar 20 de ani atunci când a obținut rolul. Acum, însă, are 67 de ani și lucrează ca scenarist, regizor și producător.

De altfel, ea a câștigat mai multe premii în calitate de regizor. Totodată, în plan personal, este o mamă mândră. Lucelia Santos a fost căsătorită de două ori, dar după divorțul de cel de-al doilea soț, din 1986, a decis să-și dedice viața fiului ei.

Pedro Neschling are 42 de ani și i-a călcat pe urme mamei sale. Este, de asemenea, actor și scriitor, fiind cunoscut pentru proiecte apreciate, precum, As Vozes da Verdade (2002), Vou Zoar Até Morrer (2001) and Culoarea pacatului (2004).