SCM Râmnicu Vâlcea, încă o lovitură pe piaţa transferurilor! Pivotul naţionalei Braziliei a semnat cu echipa lui Pera. Exclusiv

SCM Râmnicu Vâlcea are o campanie spectaculoasă de achiziţii pentru sezonul viitor. Echipa lui Florentin Pera ţinteşte revenirea în top, iar în acest sens au făcut mai multe mutări interesante.
Ultimul transfer reuşit de SCM Râmnicu Vâlcea este Tamires Morena Lima de Araújo, pivotul care evoluează la Gloria Bistriţa şi în naţionala Braziliei. FANATIK a aflat că cele două părţi s-au înţeles şi sportiva va juca la Vâlcea din stegiunea viitoare.
Tamires Araujo joacă în România din anul 2019, când a semnat cu Dunărea Brăila. Din anul 2022, brazilianca a evoluat la Gloria Bistriţa, acolo unde a şi fost antrenată de Florentin Pera. Este al doilea transfer al Vâlcii de la Bistriţa, după Ştefania Stoica.
Pivotul din Brazilia a venit în anul 2015 în Europa la Gyor, dar nu a apucat să joace prea mult la campioana Europei. A evoluat apoi la Mosonmagyaróvári, Dijon, Larvik şi Kisvarda, înainte să vină în handbalul românesc.
SCM Râmnicu Vâlcea are ca obiectiv calificarea într-o cupă europeană în acest sezon, urmând ca din sezonul viitor, echipa să se lupte pentru câştigarea campionatului. SCM Râmnicu Vâlcea a câştigat titlul ultima dată în 2019, iar în 2020 a fost pe locul 1 în momentul în care campionatul a fost îngheţat, din cauza crizei COVID.
SCM Râmnicu Vâlcea este pe locul 4 în Liga Florilor, cu 17 puncte. Echipa lui Pera a ajuns la trei victorii consecutive în campionat, după un start mai modest în actuala stagiune.