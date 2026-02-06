Sport

SCM Râmnicu Vâlcea, încă o lovitură pe piaţa transferurilor! Pivotul naţionalei Braziliei a semnat cu echipa lui Pera. Exclusiv

SCM Râmnicu Vâlcea atacă titlul în sezonul viitor. FANATIK a aflat că echipa lui Florentin Pera a semnat-o pe Tamires de Araujo, pivotul naţionalei Braziliei şi care evoluează din 2022 la Gloria Bistriţa.
Marian Popovici
06.02.2026 | 16:50
EXCLUSIV FANATIK
SCM Râmnicu Vâlcea, încă o lovitură pe piaţa transferurilor! Pivotul naţionalei Braziliei a semnat cu echipa lui Pera.
SCM Râmnicu Vâlcea are o campanie spectaculoasă de achiziţii pentru sezonul viitor. Echipa lui Florentin Pera ţinteşte revenirea în top, iar în acest sens au făcut mai multe mutări interesante.

Tamires de Araujo, transfer de la Bistriţa la SCM Râmnicu Vâlcea!

Ultimul transfer reuşit de SCM Râmnicu Vâlcea este Tamires Morena Lima de Araújo, pivotul care evoluează la Gloria Bistriţa şi în naţionala Braziliei. FANATIK a aflat că cele două părţi s-au înţeles şi sportiva va juca la Vâlcea din stegiunea viitoare.

Tamires Araujo joacă în România din anul 2019, când a semnat cu Dunărea Brăila. Din anul 2022, brazilianca a evoluat la Gloria Bistriţa, acolo unde a şi fost antrenată de Florentin Pera. Este al doilea transfer al Vâlcii de la Bistriţa, după Ştefania Stoica.

Tamires de Araujo, în tricoul Gloriei Bistriţa
Tamires de Araujo, în tricoul Gloriei Bistriţa. Sursa: sportpictures.eu

SCM Râmnicu Vâlcea intră în lupta la titlu

Pivotul din Brazilia a venit în anul 2015 în Europa la Gyor, dar nu a apucat să joace prea mult la campioana Europei. A evoluat apoi la Mosonmagyaróvári, Dijon, Larvik şi Kisvarda, înainte să vină în handbalul românesc.

SCM Râmnicu Vâlcea are ca obiectiv calificarea într-o cupă europeană în acest sezon, urmând ca din sezonul viitor, echipa să se lupte pentru câştigarea campionatului. SCM Râmnicu Vâlcea a câştigat titlul ultima dată în 2019, iar în 2020 a fost pe locul 1 în momentul în care campionatul a fost îngheţat, din cauza crizei COVID.

Transferurile din sezonul viitor la SCM Râmnicu Vâlcea:

  •  Zoë Sprengers (Esbjerg)
  • Emilie Hegh Arntzen (Ikast)
  • Ştefania Stoica (Gloria Bistriţa)
  • Grace Zaadi (Krim Ljubljana)
  • Inger Smits (CSM Bucureşti)
  • Marie-Hélène Sajka (Nice)
  • Sarah Dekker (Esbjerg)
  • Tamara Araujo (Gloria Bistriţa)

SCM Râmnicu Vâlcea este pe locul 4 în Liga Florilor, cu 17 puncte. Echipa lui Pera a ajuns la trei victorii consecutive în campionat, după un start mai modest în actuala stagiune.

  • 31 de ani are Tamara de Araujo
  • 8 transferuri a efectuat SCM Râmnicu Vâlcea până acum
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
