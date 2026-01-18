SCM Râmnicu Vâlcea, încă un transfer de top! Jucătoarea de la Esbjerg a semnat. Exclusiv

SCM Râmnicu Vâlcea nu se mai oprește din transferuri. Echipa lui Florentin Pera a mutat spectaculos până acum, iar FANATIK a aflat de cea mai nouă și răsunătoare adiție din lotul formației feminine.
Cea mai activă echipă din această perioadă de transferuri a fost, de departe, SCM Râmnicu Vâlcea. Florentin Pera construiește o echipă capabilă să lupte la titlu în sezonul viitor.
După ce le-a adus pe Grace Zaadi, Emilie Arntzen, Sarah Dekker şi Marie-Hélène Sajka, vâlcencele mai dau o lovitură. Mai exact, FANATIK a aflat că Zoë Sprengers, de la Esbjerg, a semnat cu echipa lui Pera si va veni la formația din România din vară.
Zoë Sprengers are 25 de ani și măsoară 1,66 metri. De origine olandeză, ea a mai îmbrăcat tricoul unor formații precum Falster Håndbold (24/25), Borussia 09 Dortmund (22/23, 23/24), OTTO Work Force (18/19) și Succes Schoonmaak (17/18).
În urmă cu 9 zile, FANATIK a anunțat în exclusivitate că SCM Râmnicu Vâlcea a mai dat o lovitură importantă. Mai exact, din sezonul viitor, şi Ştefania Stoica se va alătura echipei lui Florentin Pera.
Dorința de a juca mai mult a făcut-o pe Ștefania să renunțe la salariul de 15 mii de euro pe care îl încasa la Gloria Bistrița și să vină la Vâlcea, chiar dacă pe bani mai puțini.