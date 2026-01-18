Sport

SCM Râmnicu Vâlcea, încă un transfer de top! Jucătoarea de la Esbjerg a semnat. Exclusiv

SCM Râmnicu Vâlcea îşi continuă campania impresionantă de transferuri. FANATIK a aflat de cea mai nouă mutare realizată de echipa lui Florentin Pera.
Marian Popovici, Mihai Dragomir
18.01.2026 | 15:45
SCM Ramnicu Valcea inca un transfer de top Jucatoarea de la Esbjerg a semnat Exclusiv
Un nou transfer de top realizat de SCM Râmnicu Vâlcea. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
SCM Râmnicu Vâlcea nu se mai oprește din transferuri. Echipa lui Florentin Pera a mutat spectaculos până acum, iar FANATIK a aflat de cea mai nouă și răsunătoare adiție din lotul formației feminine.

SCM Râmnicu Vâlcea a transferat de la Esbjerg. Zoë Sprengers li se alătură româncelor

Cea mai activă echipă din această perioadă de transferuri a fost, de departe, SCM Râmnicu Vâlcea. Florentin Pera construiește o echipă capabilă să lupte la titlu în sezonul viitor.

După ce le-a adus pe Grace Zaadi, Emilie Arntzen, Sarah Dekker şi Marie-Hélène Sajka, vâlcencele mai dau o lovitură. Mai exact, FANATIK a aflat că Zoë Sprengers, de la Esbjerg, a semnat cu echipa lui Pera si va veni la formația din România din vară.

Zoë Sprengers are 25 de ani și măsoară 1,66 metri. De origine olandeză, ea a mai îmbrăcat tricoul unor formații precum Falster Håndbold (24/25), Borussia 09 Dortmund (22/23, 23/24), OTTO Work Force (18/19) și Succes Schoonmaak (17/18).

Tot Fanatik a anunțat și transferul Ştefaniei Stoica de la Gloria Bistrița la SCM Râmnicu Vâlcea

În urmă cu 9 zile, FANATIK a anunțat în exclusivitate că SCM Râmnicu Vâlcea a mai dat o lovitură importantă. Mai exact, din sezonul viitor, şi Ştefania Stoica se va alătura echipei lui Florentin Pera.

Dorința de a juca mai mult a făcut-o pe Ștefania să renunțe la salariul de 15 mii de euro pe care îl încasa la Gloria Bistrița și să vină la Vâlcea, chiar dacă pe bani mai puțini.

  • 5 este locul ocupat de SCM Râmnicu Vâlcea în Liga Națională
  • 13 puncte au strâns vâlcencele în 12 meciuri
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
