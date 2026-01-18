SCM Râmnicu Vâlcea, încă un transfer de top! Jucătoarea de la Esbjerg a semnat. Exclusiv

ADVERTISEMENT

SCM Râmnicu Vâlcea nu se mai oprește din transferuri. Echipa lui Florentin Pera a mutat spectaculos până acum, iar FANATIK a aflat de cea mai nouă și răsunătoare adiție din lotul formației feminine.

SCM Râmnicu Vâlcea a transferat de la Esbjerg. Zoë Sprengers li se alătură româncelor

Cea mai activă echipă din această perioadă de transferuri a fost, de departe, SCM Râmnicu Vâlcea. Florentin Pera construiește o echipă capabilă să lupte la titlu în sezonul viitor.

După ce , vâlcencele mai dau o lovitură. Mai exact, FANATIK a aflat că Zoë Sprengers, de la Esbjerg, a semnat cu echipa lui Pera si va veni la formația din România din vară.

Zoë Sprengers are 25 de ani și măsoară 1,66 metri. De origine olandeză, ea a mai îmbrăcat tricoul unor formații precum Falster Håndbold (24/25), Borussia 09 Dortmund (22/23, 23/24), OTTO Work Force (18/19) și Succes Schoonmaak (17/18).

Tot Fanatik a anunțat și transferul Ştefaniei Stoica de la Gloria Bistrița la SCM Râmnicu Vâlcea

În urmă cu 9 zile, . Mai exact, din sezonul viitor, şi Ştefania Stoica se va alătura echipei lui Florentin Pera.

Dorința de a juca mai mult a făcut-o pe Ștefania să renunțe la salariul de 15 mii de euro pe care îl încasa la Gloria Bistrița și să vină la Vâlcea, chiar dacă pe bani mai puțini.