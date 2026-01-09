SCM Râmnicu Vâlcea, lovitură de top! A transferat-o pe Ştefania Stoica de la Gloria Bistriţa. Exclusiv

ADVERTISEMENT

SCM Râmnicu Vâlcea a mutat spectaculos în această perioadă şi se anunţă una dintre pretendentele la titlu în sezonul viitor. Până acum au fost anunţate .

Ştefania Stoica, acord cu SCM Râmnicu Vâlcea! A acceptat un salariu mai mic să plece de la Bistriţa

Din informaţiile FANATIK, la Vâlcea va ajunge din sezonul viitor şi Ştefania Stoica. Deşi este jucătoarea din România cu cel mai mare salariu, interul stânga nu s-a impus în echipa lui Carlos Viver.

ADVERTISEMENT

Surse din anturajul sportivei au spus că Ştefania Stoica îşi doreşte să joace mai mult şi chiar a fost dispusă să accepte un salariu mai mic pentru a merge la o echipă unde să prindă minute.

La Bistriţa, Ştefania Stoica a avut 15.000 de euro. Dar, din cauza faptului că a jucat mai puţin şi a ratat Campionatul Mondial din luna decembrie, Stoica a fost convinsă de Florentin Pera, antrenor cu care a colaborat foarte bine în trecut.

ADVERTISEMENT

Sportiva în vârstă de 22 de ani a evoluat până acum la granzii CSM Bucureşti, Rapid şi Gloria Bistriţa. După un sezon modest, speră ca transferul la SCM Râmnicu Vâlcea să reprezinte relansarea carierei.

ADVERTISEMENT

A ratat Campionatul Mondial din cauza minutelor puţine jucate la Gloria Bistriţa

Florentin Pera este antrenorul care a debutat-o la echipa naţională în luna februarie a anului 2024, fiind considerată o jucătare de mare viitor după evoluţia curajoasă de la Euro 2024.

Dar, pe Ştefania Stoica pentru Campionatul Mondial din 2025, pe motiv că a avut mai puţine meciuri în picioare:

ADVERTISEMENT

„Am încercat să facem lotul cu gândul ca majoritatea jucătoarelor să vină, având în spate jocuri în Liga Națională sau competițiile europene. Ștefania Stoica nu a avut evoluții atât de multe la Gloria Bistrița, lucruri pe care ea și le-a asumat”, a spus Mihăilă pentru FANATIK.