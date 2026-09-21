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şi speră să intre în lupta la titlu în Liga Naţională, acolo unde şi-au mai depus candidatura Gloria Bistriţa, CSM Bucureşti şi Dunărea Brăila.

Accidentare importantă la SCM Râmnicu Vâlcea!

Florentin Pera a primit o lovitură importantă în startul sezonului. FANATIK a aflat că Larissa da Silva Nascimento, una dintre handbalistele importante ale echipei acuză o accidentare serioasă la genunchi şi va lipsi în următoarele 10 săptămâni.

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Interul stânga a ratat şi meciul cu Gloria Bistriţa din cauza acestei probleme, pierdut de Vâlcea cu scorul de 30-34. În primele trei etape, echipa lui Pera a obţinut două victorii şi a suferit o înfrângere, pe terenul campioanei en-titre.

Arntzen şi Stoica, soluţiile echipei în inter stânga!

SCM Râmnicu Vâlcea se va putea baza pe Larissa da Silva Nascimento abia după Campionatul European din luna decembrie, în condiţiile în care după accidentare va mai avea nevoie de o perioadă în care să revină în ritm.

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Chiar şi aşa, pe postul de inter stânga SCM Râmnicu Vâlcea le mai are pe Emilie Hegh Arntzen şi . Larissa Nascimento a fost transferată în această vară de la Rocasa Gran Canaria.

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