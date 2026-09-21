Sport

Accidentare importantă pentru candidata la titlu! Va lipsi de pe teren 10 săptămâni. Exclusiv

SCM Râmnicu Vâlcea, una dintre candidatele la titlu în Liga Florilor, a primit o lovitură dură. Una dintre jucătoarele importante are probleme şi va lipsi de pe teren 10 săptămâni.
Marian Popovici
21.09.2026 | 16:00
Accidentare importanta pentru candidata la titlu Va lipsi de pe teren 10 saptamani Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Accidentare importantă pentru candidata la titlu! Va lipsi de pe teren 10 săptămâni. Sursa: sportpictures.eu
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SCM Râmnicu Vâlcea a făcut o campanie spectaculoasă de transferuri în vară şi speră să intre în lupta la titlu în Liga Naţională, acolo unde şi-au mai depus candidatura Gloria Bistriţa, CSM Bucureşti şi Dunărea Brăila.

Accidentare importantă la SCM Râmnicu Vâlcea!

Florentin Pera a primit o lovitură importantă în startul sezonului. FANATIK a aflat că Larissa da Silva Nascimento, una dintre handbalistele importante ale echipei acuză o accidentare serioasă la genunchi şi va lipsi în următoarele 10 săptămâni.

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Interul stânga a ratat şi meciul cu Gloria Bistriţa din cauza acestei probleme, pierdut de Vâlcea cu scorul de 30-34. În primele trei etape, echipa lui Pera a obţinut două victorii şi a suferit o înfrângere, pe terenul campioanei en-titre.

Arntzen şi Stoica, soluţiile echipei în inter stânga!

SCM Râmnicu Vâlcea se va putea baza pe Larissa da Silva Nascimento abia după Campionatul European din luna decembrie, în condiţiile în care după accidentare va mai avea nevoie de o perioadă în care să revină în ritm.

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Chiar şi aşa, pe postul de inter stânga SCM Râmnicu Vâlcea le mai are pe Emilie Hegh Arntzen şi Ştefania Stoica, două jucătoare în care Florentin Pera are mare încredere. Larissa Nascimento a fost transferată în această vară de la Rocasa Gran Canaria.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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