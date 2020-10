SCM Râmnicu Vâlcea, mari probleme din cauza COVID-19: “Nu știm cu ce lot vom putea juca!”. Exclusiv

SCM Râmnicu Vâlcea este una dintre cele mai afectate echipe din handbalul românesc de virusul COVID-19. Echipa lui Florentin Pera a fost nevoită să își amâne două meciuri din Liga Campionilor până acum din cauza noului coronavirus: Podravka și Dortmund. Acum, echipa are emoții înainte de turneul din Liga Națională de la Sf. Gheorghe.

Trei jucătoare au fost depistate pozitiv înainte de meciul cu Dortmund și, după amânarea confruntării, antrenorul Florentin Pera a decis să suspende antrenamentele echipei pentru a nu risca un nou val de infectări.

Pentru SCM Râmnicu Vâlcea urmează o săptămână decisivă în campionat, de această dată. Sunt probleme mari de lot, iar oficialii echipei speră că la testarea de marți lucrurile vor fi în regulă și nu se vor înmulți cazurile.

SCM Râmnicu Vâlcea, mari probleme din cauza COVID-19: “Nu știm cu ce lot vom putea juca!”

Antrenorul Florentin Pera a spus pentru FANATIK că are emoții pentru testarea de marți și speră să poată alinia o echipă competitivă la meciurile de campionat: “Am luat decizia de a anula antrenamentele după ultimele patru cazuri pozitive, trei jucătoare și un membru din staff.

Este o situație foarte dificilă pentru noi, încă nu știm cu ce lot vom putea juca la Sf. Gheorghe. Vom efectua o nouă testare marți dimineața și nu putem decât să sperăm că nu vom avea alte cazuri pozitive.

Pentru noi este un adevărat coșmar cu acest virus. Încă de la început am avut probleme. Doar turneul Final Four din Cupa României am putut să îl pregătim în liniște. Dar acum vreau doar să aliniem o echipă competitivă, să putem să jucăm de la egal la egal cu adversarele la Sf. Gheorghe.

“În Liga Campionilor am avut mare ghinion”

În Liga Campionilor am avut mare ghinion pentru că avem două meciuri amânate cu echipele împotriva cărora aveam mari speranțe. Dar asta este o problemă la nivel european. Nu doar noi, și Gyor și multe alte echipe au astfel de probleme.

Am suferit din punct de vedere fizic pentru că jucătoarele care au revenit după izolare nu au putut intra imediat la 100% din capacitate. Și asa s-a văzut în unele meciuri din Ligă în care făceam 30 – 40 de minute foarte bune, dar pe final nu mai eram atât de proaspeți. Asta s-a văzut și la Gyor.

“Acest sezon este unul de tranziție pentru toată lumea”

Dar, am încredere că lucrurile se vor îndrepta și vom putea să trecem peste această perioadă. Îmi pare rău de unele meciuri din Liga Campionilor pentru că am avut ghinion.

Acest sezon este unul de tranziție pentru toată lumea. Trebuie să ne adaptăm și să sperăm că totul va fi bine. Să sperăm că vom putea să jucăm fără probleme cele patru meciuri de campionat de la Sf. Gheorghe”, a spus Pera pentru FANATIK.

Cu cine joacă SCM în campionat

În acest sezon din Liga Campionilor mai multe formații s-au confruntat cu mari probleme COVID-19. Gyor, CSM București sau Buducnost sunt printre formațiile afectate și care nu au putut să alinieze de fiecare dată cel mai bun “7”.

SCM Râmnicu Vâlcea va juca în cele patru etape din turneul de la Sf. Gheorghe împotriva celor de la CSM Slatina, Chișineu-Criș, Minaur Baia Mare și CS Mioveni. În prima etapă, vâlcencele au trecut de SCM Craiova, scor 28-24.