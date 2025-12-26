SCM Râmnicu Vâlcea vrea să revină în Liga Campionilor! Clubul a transferat două finaliste de la Campionatul Mondial

ADVERTISEMENT

Orașul Râmnicu Vâlcea este cunoscut pe plan mondial pentru performanțele deosebite reușite în handbal. Formația din Liga Florilor este considerată drept continuatoarea echipei Oltchim, iar după ultimele transferuri oficialii clubului visează să revină în Liga Campionilor.

Sarah Dekker, primul transfer al iernii la SCM Râmnicu Vâlcea

În vârstă de 24 de ani, Sarah Dekker se numără printre cele mai promițătoare handbaliste din Olanda. Internaționala olandeză, care evoluează pe postul de extremă dreapta, a venit la Vâlcea după perioada petrecută la Esbjerg, unul dintre cele mai valoroase cluburi de pe continent.

SCM Râmnicu Vâlcea a anunțat transferul handbalistei Sarah Dekker. Extrema dreaptă face parte din lotul Olandei și a participat la Campionatul Mondial de Handbal, . Contractul este valabil până în 2028 și sportiva speră că va performa la noua sa echipă.

„După câțiva ani interesanți petrecuți la Esbjerg, aștept cu nerăbdare noile provocări, în special noua aventură de la Vâlcea. Sunt entuziasmată de această mutare și am să dau totul împreună alături de echipă, cu scopul de a obține realizări împreună”, a declarat Sarah Dekker, potrivit comunicatului emis de club.

Marie-Hélène Sajka, noul star de la Râmnicu Vâlcea

La doar o zi distanță, SCM Râmnicu Vâlcea a afișat o postare în care prezintă transferul lui Marie-Hélène Sajka. Noua achiziție a vâlcenilor evoluează pe postul de inter stânga și a semnat un contract valabil până în 2028.

De-a lungul carierei, Marie-Hélène Sajka a făcut parte din cluburi de top ale Europei, precum Metz Handball, Nykøbing Falster HK sau Neptunes de Nantes, iar la finalul acestui an

„Aștept cu încredere noul sezon să joc pentru Vâlcea. Cunosc atmosfera creată de fani în arenă, deoarece am jucat acolo în urmă cu trei ani, motiv pentru care vreau să-i cunosc. Astfel, voi încerca să învăț limba română pentru o adaptare rapidă”, a declarat Marie la momentul semnării contractului.