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Situație ingrată pentru Gică Popescu (58 de ani). Guvernul României a constatat mai multe neconformități în cazul Școlii de Fotbal pe care o deține fostul căpitan al Barcelonei și al naționalei României.

Școala de Fotbal „Gică Popescu” riscă să își piardă beneficiile

Săptămâna trecută, Secretariatul General al Guvernului (SGG) a făcut public un raport privind cele 229 de asociații de utilitate publică din România, analizate în baza a 15 criterii de evaluare. „Pentru 6 organizații nu au fost raportate date de conformitate. Cele 223 de organizații cu date au fost evaluate pe 15 criterii, grupate în capacitatea administrativă a autorității (1–3), obligațiile organizației potrivit art. 41 (4–9) și concluziile autorității (10–15). Dintre acestea, 57 de organizații sunt conforme, 118 au între 1 și 3 criterii neîndeplinite, 18 au 4-6 criterii neîndeplinite, 30 au șapte sau mai multe criterii neîndeplinite”, se arată în raportul de sinteză publicat de SGG.

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Dintre cele 223 de ONG-uri, 47 au fost declarate neconforme. „O organizație este în neconformitate evidentă dacă nu a depus raportul anual de activitate sau nu a depus situațiile financiare anuale — este suficientă lipsa oricăruia dintre cele două”, transmite SGG.

Potrivit , printre cele 47 de organizații declarate neconforme se află și Școala de Fotbal „Gică Popescu”. Asociația nu ar îndeplini cinci dintre cele 15 criterii analizate de Secretariatul General al Guvernului:

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Nu a depus raportul anual de activitate;

Nu a depus situațiile financiare anuale;

Nu a publicat extrasul în Monitorul Oficial, Partea a IV-a;

Nu are documente publicate pe pagina Ministerului Justiției;

Neconformitate evidentă cu O.G. nr. 26/2000.

Reacția lui Gică Popescu

Contactat de publicația citată, Gică Popescu a oferit explicații în legătură cu situația Școlii sale de Fotbal. Fostul căpitan al Barcelonei și al naționalei României susține că documentele semnalate ca lipsă în raportul Secretariatului General al Guvernului au fost deja depuse, în urmă cu aproximativ două săptămâni:

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„Chiar acum două săptămâni am depus tot ce era de depus și pe care le depuneam în fiecare an. Acum două săptămâni am luat legătura cu Agenția Națională pentru Sport. Am depus toate documentele pe care le depuneam în fiecare an. Eu, din câte știu, de la cei care se ocupă la Craiova, este totul în regulă”, a declarat Gică Popescu.

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Secretarul general al Guvernului a amenințat cu retragerea statutului de utilitate publică

Dan Reșitnec, secretarul general al Guvernului, a avertizat, la începutul lunii septembrie că va trimite notificări celor 47 de ONG-uri cu probleme mari și, că, dacă nu se conformează, vor începe demersurile (printr-o hotărâre de guvern) pentru retragerea statutului.

„Unele ONG-uri primesc bani și privilegii de la stat. Dar oare le merită? Statutul de utilitate publică nu poate fi doar o etichetă care oferă beneficii. El presupune obligații față de cetățeni și față de stat. Tocmai de aceea am vrut să vedem, pe baza datelor, cine își respectă aceste obligații și unde sistemul nu funcționează”, a spus Dan Reșitnec.

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Gică Popescu a vrut să construiască blocuri pe terenul Școlii de Fotbal

La finalul anului trecut, viitorul Școlii de Fotbal „Gică Popescu” a fost incert. Fostul mare internațional recunoștea la acel moment că ia în calcul inclusiv varianta închiderii Academiei, din cauza costurilor ridicate de funcționare: „Sigur că mă gândesc la asta, plătesc anual 20.000 de euro impozit și aceste costuri nu pot fi acoperite din activitatea Școlii”.

Una dintre variantele analizate de Gică Popescu a fost pe terenul de aproximativ două hectare pe care funcționează Academia. În cele din urmă, „Baciul” a renunțat la ideea de a pune lacătul pe Școala de Fotbal, care și-a continuat activitatea.