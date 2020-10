Şcoala tradiţională, mutată pe calculator. O învăţătoare şi soţul ei sar în ajutorul elevilor şi al profesorilor: au creat singuri o platformă online în plină pandemie

Pandemia de coronavirus ne-a schimbat vieţile şi ne-a obligat să ne adaptăm unor situaţii dificile. Ne-am închis în case, am renunţat la vacanţe şi petreceri, am învăţat să ne protejăm de un virus necunoscut în fiecare zi. Ne-am oprit şi ne-am reinventat. Totul s-a schimbat în câteva luni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În starea de urgenţă, firmele mici şi mari au fost nevoite să ia măsuri drastice pentru a nu intra în colaps şi a trimite oamenii în şomaj, bătrânii au fost ajutaţi de voluntari pentru a putea avea pe masă cele necesare, iar copiii au fost trimişi acasă pentru a face şcoală online.

În toată această perioadă, oamenii parcă s-au gândit mai mult unii la ceilalţi. Cei care au putut au întins o mână de ajutor şi acel ajutor a contat. Doi soţi din Constanţa au creat singuri o platformă online pentru elevi, părinţi şi profesori. Platforma se numeşte „Academia ABC” şi oferă gratuit materialele didactice variate pentru grădiniță, clasele primare, gimnaziala și liceale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

El web developer, ea învăţătoare

Pandemia de Covid 19 și transferul școlii în mediul online au fost două mari provocări la care școala românească a trebuit facă față cât mai bine. Elena are 34 de ani şi predă la catedră de 14 ani fiind învăţătoare din 2005. Eugen are 38 de ani şi este web development. Împreună au zis că pot ajuta şi au gândit un proiect pentru copii.

“Proiectul a demarat anul acesta în martie şi o lună mai târziu am reuşit să lansăm platforma. A fost multă muncă, totul contracronomentru. Nu aveam timp de pierdut. Inițial a fost concepută ca un website cu materiale și jocuri didactice pentru învățământul preșcolar și primar, după care ne-am gândit să ne împingem limitele și să creăm materiale didactice online pentru a ajuta elevii și cadrele didactice care s-au trezit în fața unui necunoscut numit școala online în contextul pandemiei de covid 19”, spune Eugen Secuiu, fondator și administrator al platformei Academia ABC.

ADVERTISEMENT

Platforma este axată 80 % pe elevi, cu materiale didactice care pot fi folosite atât la școală de către cadrul didactic, cât și acasă de către părinte și copil cu scopul consolidării noțiunilor nou învățate la școală.

“Într-un timp, relativ scurt, am reuşit să facem de la zero o platformă educațională cu materiale didactice variate, unele online, altele sub formă de fișe de lucru. Toate materialele didactice de pe platforma au fost riguros și temeinic întocmite, respectând programa școlară de la toate clasele și conținuturile specifice fiecărei discipline. Aproape 90 din conținutul de pe platformă este creația noastră. Avem materialele didactice și pentru gimnaziu și liceu, acestea au fost lucrate de profesori de diverse discipline”, explică Elena Secuiu, profesor învăţământ primar.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De ce dispune platforma?

Jurnal de educație (informații, calendare, metodoologii, ordine )

Fise de lucru pentru grădiniță, clasele primare, gimnaziale, liceale

Jocuri didactice online

Teste online pentru clasele primare, gimnaziale, liceale cu generare rezultate, diplomă de la 70 puncte și clasament din diverse arii curriculare.

Evaluări finale și inițiale online pentru clasele primare

Recapitulări finale și inițiale pentru clasele primare

Rebusuri online

Jocuri de memorie

Jocuri de recunoaștere

Calcule matematice interactive

Fișe de lucru online cu verificare a exercițiilor

Curiozități + quiz-uri scurte

Școala de vară (activități interactive+ fișe distractive)

Prezentări interactive din diverse discipline

Teste de personalitate pentru copii

De la lansarea platformei, în aproximativ 4 luni, 70.000 de teste online au fost făcute de către copii din întreaga țară. Materialele didactice sunt ușor de descărcat și de imprimat de către fiecare participant la educație: dascăli, elevi, părinți. Ele sunt în formate uzuale: doc, docx, pdf, ppt, pptx, pps, imagini/png, jpg, jpeg.

Platforma educațională este una gratuită, materialele didactice și absolut toate funcționalitățile acesteia sunt gratuite pentru toți elevii și cadrele didactice care o folosesc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Elena şi Eugen își doresc ca în viitor să dezvolte platforma cu materiale didactice care să cuprindă toate programele școlare de la grădiniță până la liceu şi să obţină avizul Ministerului Educației pentru întreaga activitate.