„Scoate-l de pe teren!” Gigi Becali și-a sunat antrenorul de la FCSB, dar a primit un „NU” categoric: „Sunt singurul din istorie”

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Mihai Stoichiță a dezvăluit că nu a mai suportat ca oamenii din spatele băncii de rezerve să pună presiune și să ceară o anumită schimbare, astfel că a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Gigi Becali chiar în timpul meciului cu Rapid, din Giulești, de acum mulți ani. Becali a cerut ca Eric Bicfalvi să fie scos de pe teren pentru a nu risca o eliminare, însă a fost refuzat de antrenorul de atunci al „roș-albaștrilor”.

Mihai Stoichiță și-a adus aminte când a vorbit la telefon cu Gigi Becali în timpul unui meci cu Rapid

Mândru de această realizare, . „Singurul care a vorbit în timpul meciului cu Gigi sunt eu. Am cerut telefonul și i-am zis: «Nu îl schimb pe Bicfalvi!». Am vorbit cu el la pauză (n.r. – cu Bicfalvi) și mi-a spus că nu o să mai ia cartonaș. Luase un cartonaș în prima repriză, într-un meci cu Rapid.

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În spatele meu se vorbea: «Ar fi bine să-l schimbăm pe Bicfalvi». Nu aveau curaj să-mi spună direct și le-am cerut telefonul. I-am spus că nu-l schimb pe Bicfalvi. Gigi avea logică în ceea ce spunea: «Domnule, să nu greșească, să rămânem în zece». S-a terminat 1-1 în Giulești atunci.

I-am zis: «Gigi, am vorbit cu el la pauză. , doar tatonezi. Mă interesează doar poziționarea». Ce a zis Gigi? «Bine, mă, pe responsabilitatea ta!». Bine, pe responsabilitatea mea. Ai argumente, Gigi înțelege imediat”, și-a adus aminte Stoichiță.

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FCSB, meci de foc cu Universitatea Cluj

Pentru FCSB urmează un duel extrem de important în etapa a 14-a din SuperLiga. Fosta campioană a României o înfruntă luni, 2 noiembrie, de la ora 20:30, pe Universitatea Cluj în deplasare. are moralul clătinat după înfrângerea din Cupa României împotriva Gloriei Bistrița, scor 0-1.

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Dacă va reuși să o învingă pe trupa lui Cristiano Bergodi, FCSB o va egala la puncte în clasamentul SuperLigii pe Petrolul Ploiești, locul 4 cu 24 de puncte. De asemenea, echipa lui Laurențiu Reghecampf o va depăși pe Universitatea Cluj, care are 22 de puncte după 13 etape.

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