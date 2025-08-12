Sport

“Scoateți-l afară!” Emma Răducanu a cerut evacuarea unui copil din tribune, la meciul epic disputat în fața celei mai bune jucătoare de tenis din lume

Britanica a fost eliminată de Aryna Sabalenka, în turul a II-lea al turneului de la Cincinnati, după un meci de trei ore și zece minute
Catalin Oprea
12.08.2025 | 08:00
Scoatetil afara Emma Raducanu a cerut evacuarea unui copil din tribune la meciul epic disputat in fata celei mai bune jucatoare de tenis din lume
ULTIMA ORĂ
Emma Raducanu a pierdut greu in fața Arynei Sabalenka FOTO facebook

Emma Răducanu a luptat eroic cu Aryna Sabalenka, liderul WTA, dar a fost nevoită să se recunoască învinsă. Ea a cerut ca un copil, care plângea în tribunele arenei, să fie scos din incintă, având un schimb de replici tensionat cu arbitrul.

ADVERTISEMENT

Emma Răducanu a pierdut greu în fața Arynei Sabalenka

Jucătoarea de tenis britanică, de origine română, Emma Răducanu a pierdut azi noapte în 16-imile turneului WTA 1000 Cincinnati Open, fiind învinsă de Arina Sabalenka, din Belarus. numărul 1 WTA.

Emma Răducanu (22 de ani, locul 39 WTA) a stat aproape de Arina Sabalenka (27 de ani, locul 1 WTA) în primul set, pierdut cu 6-7, apoi a reuşit să îi ia un set liderului mondial, 6-4.

ADVERTISEMENT

În decisiv, Emma a luptat extraordinar, i-a pus probleme Sabalenkăi, dar a cedat cu în tie-break şi a părăsit turneul feminin de la Cincinnati în faza 16-imilor, după un meci de trei ore şi zece minute.

A reclamat că un copil plânge și a cerut evacuarea lui

Meciul a fost marcat de un incident mai puțin obișnuit. Emma a cerut ca un copil care plângea în tribunele arenei să fie dat evacuat. Ea a motivat că plânsetul copilului îi perturbă concentrarea.

ADVERTISEMENT
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în...
Digi24.ro
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare

S-a întâmplat în setul al treilea, la 4-3 pentru Sabalenka. Răducanu se pregătea să servească dar și-a oprit mișcarea și s-a întors după ce un copil a țipat. Frustrată, vedeta britanică s-a întors către arbitru și a spus: „Au trecut, cam, 10 minute.”

ADVERTISEMENT
Ianis Hagi s-a decis, după ce a primit o nouă ofertă din România
Digisport.ro
Ianis Hagi s-a decis, după ce a primit o nouă ofertă din România

Neîncrezător, arbitrul a replicat: „Este un copil. Vrei să dau copilul afară din stadion?” Privind neimpresionată, Răducanu a ridicat din umeri. Apoi, publicul a răspuns cu „da”, iar Emma a arătat spre spectatori și a zâmbit în semn de aprobare.

ADVERTISEMENT

Ovaționată la ieșirea de pe teren

În timp ce Răducanu se ștergea cu prosopul, arbitrul a spus: „Pot să dau o decizie, dar trebuie să continuăm deocamdată” După un incredibil set de 13 puncte și după ce a respins patru mingi de break, Răducanu a reușit să mențină serviciul pentru 4-4.

Numărul 39 mondial nu a lăsat incidentul să o deranjeze, în ciuda presiunii puse asupra ei de numărul 1 Sabalenka. A mers cap la cap cu liderul WTA până la tie-break, unde bielorusa a câștigat cu 7-5, calificându-se în turul al treilea.

Răducanu a primit ovații fantastice la ieșirea de pe teren, chiar și Sabalenka aplaudând efortul curajos al adversarei sale în lupta de peste trei ore.

Sorana Cîrstea va juca împotriva polonezei Swiatek

Tot la Cincinnati, Sorana Cîrstea a învins-o luni pe chinezoaica Yue Yuan şi s-a calificat în optimile turneului WTA 1000. Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 138 WTA) a reuşit să o învingă pe chinezoaica Yue Yuan (26 de ani, locul 98 WTA) în şaisprezecimile turneului feminin de la Cincinnati. Sorana s-a impus după două ore şi 51 de minute, câştigând în trei seturi, scor 6(2)-7, 6-4, 6-4.

Yuan a avut probleme medicale, a condus în decisiv cu 2-0, apoi Sorana a luat cinci game-uri la rând, pentru ca Yuan să câştige alte două. În cele din urmă românca a câştigat decisivul şi o va înfrunta în optimi pe poloneza Iga Swiatek, favorita numărul 3 a turneului şi fostă lider al clasamentului feminin.

PSV a postat din greșeală imagini cu Dennis Man! Ce număr și-a ales...
Fanatik
PSV a postat din greșeală imagini cu Dennis Man! Ce număr și-a ales românul la noua echipă. Update
Andrei Nicolescu a reacționat după ultimul scandal din SuperLiga. Cui îi dă dreptate?...
Fanatik
Andrei Nicolescu a reacționat după ultimul scandal din SuperLiga. Cui îi dă dreptate? „E un pic periculos”
Andrei Ciobanu, discurs manifest la primul gol după trei ani în SuperLiga: „Înainte...
Fanatik
Andrei Ciobanu, discurs manifest la primul gol după trei ani în SuperLiga: „Înainte făceam antrenamentele la 60-70%. Acum am doi copii, am pentru ce munci”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Grădinescu a IZUBCNIT la adresa membrului Generației de Aur: 'Nu mi-a plăcut niciodată!'
iamsport.ro
Grădinescu a IZUBCNIT la adresa membrului Generației de Aur: 'Nu mi-a plăcut niciodată!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!