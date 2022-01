Școlile din România, focare de infecție! „Ne-au condamnat. Nu a existat un moment în care mărețul minister să pregătească o eventuală intrare în online”

Ministerul Educației nici nu a vrut să audă de o eventuală intrare în online, deși autoritățile sanitare au tras un semnal de alarmă evident și au explicat că tulpina Omicron este una cu un grad ridicat de răspândire și la care copiii sunt mai predispuși să se infecteze.

Nu a durat mult până când a apărut o creștere explozivă a cazurilor și Grupul de Comunicare Strategică a bifat zile consecutive în care a anunțat peste 30 de mii de infectări. În multe dintre ele a fost vorba despre copii care au mers la creșe, grădinițe sau școli.

Cum au ajuns școlile din România adevărate focare de infecție!

La nici măcar o lună de la reluarea cursurilor, a recunoscut că dacă se păstrează trendul ascendent de cazuri şi de spitalizări, judeţul Cluj va fi primul care trece în online peste o săptămână.

De asemenea, omul numărul 1 din minister a transmis că 776 de copii sunt internaţi în unităţi medicale din cei 8.800 de pacienţi. Mai mult decât atât, 27.000 de copii sunt infectaţi, cei mai mulţi fiind depistaţi la testele pe bază de salivă.

Interesant este că oficialii din România sunt în continuare împotriva trecerii școlilor în online. Sorin Cîmpeanu a dat exemplu ceea ce se întâmplă în Franța, acolo unde se merge de luni de zile pe o regulă clară. Astfel, la trei cazuri apărute într-o clasă se suspendă prezenţa fizică strict în acea clasă. De două săptămâni însă, cei din Hexagon, au renunţat la această idee și dacă apar și până la zece cazuri de copii infectaţi, acei copii rămân izolaţi şi şcoala merge mai departe.

Întrebat dacă se pune problema unei relaxări în ceea ce priveşte păstrarea şcolilor deschise, Sorin Cîmpeanu a răspuns: „Nu e vorba de o relaxare care să privească numai şcolile. Atunci când estimezi că 60% din populaţia UE, alţii estimează mai mult, alţii spun că într-un an de zile cu toţii 100% vom trece prin această boală trebuie să iei măsuri adecvate, nu este atât o problemă sanitară, cât este o problemă economică şi socială. (…)

Am discutat de două ori astăzi cu ministrul Sănătăţii şi de fiecare dată concluzia a fost foarte clară, avem reguli, trebuie să le respectăm. La 75% grad de ocupare şcolile şi grădiniţele vor trece în online şi vor reveni când gradul de ocupare al paturilor destinate pacienţilor COVID va scădea la 70% pentru a nu avea 75, 74, 76”.

Așadar, nici măcar un pas în spate, aceasta pare a fi deviza Ministerului Educației în ciuda infectărilor masive ale elevilor, profesorilor și a personalului auxiliar.

Acuze dure ale profesorilor la adresa autorităților

Nu este pentru prima oară când profesorii și-au declarat nemulțumirea față de deciziile luate de autorități în plină pandemie de coronavirus. Cadrele didactice s-au plâns și când au fost trimise la școală fără posibilitatea imunizării, dar și când au fost chemați să predea, deși varianta Delta făcea ravagii în țară.

„Școala online nu a mers, a fost un experiment în România, unul care a eșuat lamentabil pentru că nu avea cum să se poată face într-o țară în care încă există case fără curent, în care sute de copii nu știu ce e ăla laptop și n-au auzit de internet. Și într-o țară în care nici profesorii n-au fost pregătiți pentru așa ceva. Nu avea cum să meargă, a fost un eșec total.

Și Ministerul a înțeles lucrul acesta, tocmai de aceea online-ul reprezintă acum ultima soluție, cea în care probabil că spitalele nu vor mai face față.

Adevărul adevărat este că nu a existat un moment în care mărețul minister să pregătească o eventuală intrare în online. Ne-au condamnat, asta s-a întâmplat. Scapă care poate sau care mai poate. Ne-am obișnuit să vorbim că e o variantă mai ușoară pe care trebuie să o facem, domnule. Aproape că a devenit obligatoriu să facem varianta asta”, a zis Ioana Mihai, profesoară la o școală din București pentru FANATIK

Ce s-a petrecut în școli în timpul variantei Delta

au adus aminte și de haosul din școli petrecut în urmă cu doar câteva luni atunci când varianta Delta era cea majoritară. „Alooo, acolo sus se aude? Închideți școlile că e genocid în ele! Picăm pe capete profesori și elevi. Părinții sunt disperați și refuză pe bună dreptate să-și mai lase copiii la școală de frică. Ne omorâți cu zile!

Lăsați ambițiile prostești și recunoașteți că habar n-aveți ce faceți! Opriți-vă și închideți școlile altfel veți fi direct răspunzători de fiecare viață pierdută a unui copil, părinte și cadru didactic! Stop, suntem bolnavi!”, spunea atunci profesoara Mara Luana Răuca.

Încă de atunci, elevii au transmis că autoritățile n-au avut niciodată un plan pentru anul școlar, deși toți specialiștii au atras atenția că valul următor este unul puternic. „Ministerul în vară a anunțat că există un singur scenariu în care elevii vor merge la școală și atunci eram destul de sceptică în privința acestui lucru.

Și am spus că, totuși, trebuie să existe și un plan B. Și iată că scepticismul meu a fost confirmat în această privință pentru că eu nu cred că a existat concret un plan B prin care elevii să poată să meargă în sistemul online fără să existe probleme”, a explicat Groza Ana Maria, președintele Asociației de elevi din București și Ilfov pentru FANATIK

Ce mesaj a avut Octavian Jurma pentru autorități

Cercetătorul Octavian Jurma a făcut o analiză a efectelor produse de măsurile luate de autorități în valul 5. Medicul nu a ezitat o clipă și a criticat deciziile luate de guvernanți. Acesta a argumentat că cei mici au fost expuși la îmbolnăvire.

Octavian Jurma a mai transmis că decizia autorităților de a permite organizarea cursurilor în format fizic la trei zile după Revelion a dus la o creștere semnificativă a șanselor pe care micuții le aveau de a se infecta.

„M-a certat soția mea, când am i-am spus că în acest val, copiii noștri și probabil și noi suntem condamnați la infectare. Dar e o consecință matematică a deciziei de a deschide școlile la 3 zile după petrecerile de revelion si apoi de a le tine școlile deschise cu orice preț.

Autoritățile ne obligă să ne trimitem copiii la scoală deși nu obligă pe nimeni altcineva să ia măsuri de siguranță pentru copiii noștri. Sunt curajoși pe seama copiilor și lași pe seama adulților.

Consecința se vede in spitale unde aproape 1 din 10 internați este minor. Probabilitatea ca un copil care merge la scoală în mediu urban să se infecteze este de 100% în două săptămâni după ce se depășește incidența de 6 la mie”, a notat Octavian Jurma pe o rețea de socializare la puțin timp după ce fiul său s-a infectat.

Medicul a explicat și că autoritățile trebuie să se aștepte la un număr mare de decese, deși experții susțin că tulpina este una nu tocmai agresivă.

„Chiar dacă va fi la jumătate, valul Omicron tot va produce un număr mare de decese. Nu o să avem 500 de decese pe zi, dar sigur vom trece peste 200. Sigur va fi mult mai grav valul Omicron la noi, nu am nicio îndoială, pentru că nu avem niciun element de protecție. S-au vaccinat cu booster-ul sub 15% din populație. Nu doar că am pierdut campania de vaccinare, am pierdut și din cei care au vrut să se vaccineze”, a mai spus Octavian Jurma pentru FANATIK.