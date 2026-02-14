ADVERTISEMENT

Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei și-a exprimat îngrijorarea față de atacurile armate din școli. De asemenea, șeful FSB a transmis recomandări pentru prevenirea incidentelor de acest fel. De la începutul anului au fost cinci evenimente sângeroase.

Școlile din Rusia, scena atacurilor armate

Autoritățile din Rusia sunt tot mai alarmate cu privire la incidentele care implică atacurile armate din școli. Elevii ajung să-și ucidă colegii și profesorii cu arme albe sau chiar arme de foc. Astfel, șeful Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Rusiei, Aleksandr Bortnikov, se arată extrem de îngrijorat, informează EFE.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să recunoaştem că eforturile noastre sunt insuficiente. Un exemplu clar în acest sens este numărul tot mai mare de atacuri ale elevilor asupra colegilor de clasă şi profesorilor, care au avut consecinţe grave”, a declarat Bortnikov, citat de TASS la o reuniune a Comitetului Național Antiterorist.

Astfel, comitetul a transmis informații autorităților federale și regionale cu privire la implementarea unui set de măsuri urgente pentru a acționa asupra cauzelor profunde ce stau în spatele acestor atacuri armate.

ADVERTISEMENT

„Șefii regiunilor și ai organismelor guvernamentale federale, în conformitate cu directivele NAC, trebuie să implementeze măsuri urgente pentru eliminarea circumstanțelor care facilitează comiterea infracțiunilor teroriste, inclusiv în instituțiile de învățământ”, a transmis serviciul de securitate, conform publicației ruse

ADVERTISEMENT

Totuși, șeful serviciului secret rus a dat vina pe serviciile de informații ucrainene, care, în opinia sa, sunt implicate în ruși pentru efectuarea operațiunilor de sabotaj în favoarea armatei ucrainene, conform sursei menționate. Între timp, în noiembrie 2025, Rusia a redus vârsta răspunderii penale la 14 ani pentru cei găsiți vinovați de implicare în activități teroriste.

„Deteriorarea situației operative, cauzată, printre altele, de utilizarea de către inamic a unor noi forme și metode de activitate teroristă, necesită îmbunătățiri suplimentare ale eficacității în prevenirea terorismului”, a mai declarat Bortnikov.

ADVERTISEMENT

Cinci atacuri armate în mai puțin de două luni

Chiar miercuri, 11 februarie, a avut loc ultimul care a implicat adolescenții din Rusia. Un elev de la o școală tehnică din Anapa a intrat în incinta Colegiului Industrial de pe strada Promîșlenaia, cu o armă, și a deschis focul încă din hol, a transmis Ministerul de Interne din regiunea Krasnodar, conform

Guvernatorul din regiune, Veniamin Kondratiev, a transmis faptul că o persoană a murit, victima fiind un agent de securitate care „ a primit prima lovitură”, lucru ce l-a împiedicat pe atacator să meargă mai departe în clădire. Două persoane, dintre care un elev, au suferit tăni ușoare. Între timp, autorul a fost reținut. Cu toate acestea, numărul victimelor este încă în curs de stabilire, la fel și circumstanțele incidentului și motivele pentru care s-a ajuns aici.

⚡️A shooting at the Anapa technical school was carried out by a student-automechanic, — media reports. According to students, the attacker studied at the same technical school. Eyewitnesses reported five to six shots, after which students were ordered to lock themselves in… — ★ᚹᛁᚲᛁᚾᚷ★🏴‍☠️ (@SWE_RHOS)

„Orice ființă care îmi iese în cale va muri”

Potrivit canalului Baza, de pe Telegram, autorul atacului este un adolescent în vârstă de 17 ani, care ar fi furat o armă de vânătoare de la una dintre rude. Asupra lui s-a găsit și o bandulieră cu zeci de cartușe. A apucat să tragă cel puțin cinci focuri înainte să fie imobilizat de agenții chemați de personalul de pază al instituției.

Cu două zile înainte de atac, adolescentul publicase pe rețelele de socializare fotografii și videoclipuri cu autorii unor atacuri armate ce au avut loc în trecut, tot în școli. Jurnaliștii ruși au mai descoperit că tânărul era dependent de jocul Dota 2 și frecventa diferite chat-uri, acolo unde își căuta o „stăpână”. Înainte de atac el a scris în statusul său de pe Telegram: „În această zi nu vor exista nevinovați. Orice ființă care îmi iese în cale va muri”, mai relatează sursa menționată.

Luna februarie a fost deja marcată de atacuri sângeroase

Tot în luna februarie au mai avut loc atacuri sângeroase pe data de 3 și 4. Pe 3 februarie un elev în vârstă de 14 ani de la o școală din Kodinsk, regiunea Krasnoiarsk, a înjunghiat un coleg de clasă în timp ce încerca să atace un profesor. În aceeași zi, la o școală din Ufa, un elev de clasa a IX-a a deschis focul cu o armă de tip airsoft asupra unui profesor și a colegilor de clasă. Din fericire, nimeni nu a fost rănit grav.

Pe data de 4 februarie, la o altă școală din Krasnoiarsk, o elevă de clasa a VIII-a a dat foc la o cârpă și a aruncat-o în sala de clasă. Ulterior, și-a atacat colegii cu un ciocan. Ministerul Sănătății a transmis că șapte elevi au fost răniți. În aceste cazuri, anchetatorii au deschis dosare penale pentru tentaivă de omor și neglijență, iar suspecta a fost reținută.

Mai mult decât atât, pe data de 7 februarie, tot în Ufa, un adolescent a atacat studenții din căminul unei universități de medicină cu un cuțit. Două zile mai târziu, un alt student, din districtul Hanty-Mansy, a venit la școală înarmat cu o pușcă cu aer comprimat, un topor și un cuțit.

Pe data de 22 ianuarie, un elev în vârstă de 13 ani din Nijnekamsk a intrat într-un liceu cu un cuțit și a atacat-o pe femeia de serviciu, suferind răni, a transmis Ministerul Afacerilor Interne din Tatarstan. De asemenea, adolescentul a creat haos, aruncând cu petarde pe hol. Ulterior, el a fost reținut de Garda Națională Rusă. Elevul purta, în acel moment, mască și mănuși.