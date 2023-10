Școlile încep să primească chestionare privind consumul de droguri. Cum arată acestea. Document

Încă de la mijlocul lunii octombrie, prefectul Capitalei, Rareș Hopincă, declara că din această săptămână vor fi împărțite în școli chestionare legate de consumul de droguri. Ele sunt destinate pentru părinți şi elevi.

Cum arată chestionarele privind consumul de droguri care ajung în școli. Ce clase îl vor primi

Teoretic, de luni ar trebui să fie distribuit în școli, elevilor și părinților din București, chestionarul referitor la posibilitatea testării antidrog la școală și nu numai. Acest document este întocmit de Prefectura Capitalei.

Chestionarul cuprinde întrebări legate de problema consumului de substanțe interzise în instituțiile de învățământ, dar şi în ce măsură părinții ar fi de acord cu testarea antidrog a copiilor. Prefectul a mai declarat că acest chestionar va fi trimis spre completare voluntară părinţilor și copiilor începând cu clasa a V-a.

Pe 17 octombrie, prefectul de București a oferit detalii despre acest demers sociologic. Hopincă a spus că, în chestionar, în anumite condiţii, cu analize de sânge decontate de Casa de Asigurări de Sănătate şi cu oră de educaţie anti-drog în programa şcolară.

”Este vorba despre o consultare cu părinţii şi cu elevii majori, cu privire la trei teme extrem de importante. Orice părinte doreşte să ştie că are un copil sănătos şi, dacă doreşte să ştie că un copil are inima sănătoasă, ficatul sănătos, plămânii, rinichii sănătoşi, nu este cu nimic mai puţin important să ştie un părinte că are un copil care a consumat, care consumă sau nu droguri.”

Întrebăm părinţii dacă ar fi de acord ca şcoala să facă parte dintr-un proiect pilot anti-drog, în care să fie testate efectiv o parte din măsuri”, a explicat Rareș Hopincă.

Ce spun reprezentanții părinților

Acest chestionar privind consumul de droguri a fost pus la punct după ce Prefectura Capitalei s-a consultat cu Federația Părinților, Consiliul Elevilor, Poliția și Agenția Antidrog.

Eugen Ilea, președintele Federației Părinților din București, spune că această testare trebuie făcută într-un centru specializat. În opinia acestuia, autoritățile .

”Nu ar trebui să tratăm un eventual consumator ca și infractor. Atunci am solicitat ca acel articol din chestionar să fie reformulat, astfel încât sa nu îi stigmatizăm pe acei copii. Să fie făcută la nivel unei entități sau unui centru specializat în așa ceva.

Nu aș merge atât de departe, mai ales că se specifică acolo eliberarea unei adeverințe, pe baza analizelor, ceea ce e prea mult. Această testare trebuie făcută într-un centru specializat“, a spus Ilea, la .