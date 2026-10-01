Sport

Scor neverosimil în Indonezia – Bangladesh! Un fotbalist amator a reușit ”manita”

Indonezia a obținut o victorie zdrobitoare împotriva Bangladeshului, 9-2. Cel mai bun marcator al partidei nu este jucător profesionist și studiază în Statele Unite.
Gabriel Neagu
01.10.2026 | 20:49
Scor neverosimil in Indonezia Bangladesh Un fotbalist amator a reusit manita
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Nationala Indoneziei a invins pe Bangladesh cu un scor neverosimil. sursa foto: profimedia
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Fereastra internațională se află de abia la jumătate, însă există o mare posibilitate ca deja să fi fost atins cel mai zdrobitor scor. S-a întâmplat în Cupa FIFA, desfășurată pentru echipele din Asia de Est. Indonezia s-a impus împotriva Bangladeshului, 9-2. Cele mai multe goluri au fost marcate de un jucător care nu și-ar fi făcut loc la multe alte naționale.

Indonezia a zdrobit naționala Bangladeshului

Prima repriză a duelului dintre Indonezia și Bangladesh a adus nu mai puțin de 7 goluri. Sărbătoarea a început în minutul 11, prin reușita lui Lee Baker. Fotbalistul a mai punctat o dată peste 9 minute. Indonezia a dus scorul la 3-0, până la finalul primei jumătăți de oră.

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Bangladesh a încercat să revină în joc și a redus din diferență, în minutul 36, prin Emon. Finalul primei reprize a încheiat socotelile partidei. Indonezienii au marcat încă 3 goluri, în minutele 42, 43 și în 45+2.

În primul minut după revenirea de la cabine, Indonezia a marcat prin Hubner și a dus scorul la 6-1. Au urmat momente de calm ale partidei, însă alte 4 goluri au venit spre final. Vickery a marcat, în minutul 90, pentru 7-1, dar indonezienii au profitat de cele 5 minute de prelungire acordate de arbitru. Al Wahid a redus din diferență și Indonezia a închis tabela cu reușitele lui Diks și Lee Baker.

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Lee Baker a marcat 5 goluri, dar este fotbalist amator

Mitchel Lee Baker a punctat de 5 ori în duelul dintre Indonezia și Bangladesh, 9-2. Fotbalistul, născut la Melbourne și cu cetățenie indoneziană, are doar 19 ani și evoluează în campionatul amator din Statele Unite ale Americii, pentru echipa Vermont Green.

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Atacantul a fost format în academia lui Melbourne Victory, dar a plecat în SUA pentru a-și continua studiile. În prezent, este student al Universității Georgetown, din Washington DC. Mitchel Baker este student în primul an la Facultatea de Finanțe și Piață de Capital.

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Lee Baker are un record incredibil pentru vârsta lui. Jucătorul are mai multe goluri marcate decât meciuri jucate pentru prima reprezentativă a Indoneziei. În cele 7 selecții, atacantul a strâns 9 reușite. Cinci dintre acestea au fost contra Bangladeshului, a reușit un hat-trick contra Camodgiei și a mai punctat o dată cu Timor Leste.

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