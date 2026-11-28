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Meci șocant disputat sâmbătă, 28 noiembrie, în Germania. Etapa 11 din Bundesliga le-a adus față în față pe Paderborn și Schalke 04. Gazdele au câștigat partida la o diferență de 7 goluri pe tabela de marcaj.

Paderborn – Schalke, meciul din Germania încheiat cu un scor șocant

Cine spune că doar meciurile din cupele europene produc spectacol și goluri pe bandă rulantă. Germania a oferit sâmbătă o partidă care va rămâne în istorie. Paderborn, nou-promovată, a primit vizita lui Schalke, echipă revenită de asemenea în prima divizie. Gazdele aveau 3-0 la pauză, însă fluierul final avea să dezvăluie un scor mult mai mare: 8-1. Această victorie a depășit-o pe cea a lui Bayern Munchen, care .

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Succesul lui Paderborn cu Schalke este cel mai mare din istoria clubului în primul eșalon din Germania, fiind abia la a 3-a experiență în Bundesliga după cele din stagiunile 2014/2015 și 2019/2020. De partea cealaltă, Schalke încasa ultima dată 8 goluri în Bundesliga în fața lui Bayern Munchen, pe 18 septembrie 2020. Victoria lui Paderborn a dus-o la 13 puncte și pe un temporar loc 9, în timp ce Schalke a rămas cu 7 puncte și ocupă locul 16, cel care trimite la barajul de menținere.

Eșecul lui Schalke vine chiar înaintea unui meci deosebit de important. Etapa viitoare, pe 6 decembrie, va găzdui derby-ul cu Borussia Dortmund (Revierderby / derby-ul Ruhr-ului). „Galben-negrii” stau mult mai bine în clasament față de rivalii lor, fiind pe prima poziție și acumulând 24 de puncte până la meciul de duminică, contra lui Bayer Leverkusen.

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Ploaie de goluri în Germania. Ce rezultate au mai fost înregistrate

Pe lângă meciul amintit mai sus, sâmbătă, 28 noiembrie, s-au mai jucat alte 3 partide. S-au consemnat și alte rezultate surprinzătoare. Mai exact, Bayern, cea care , a înregistrat doar un 0-0 cu Hamburg. De notat că echipa lui Kompany a jucat o repriză în inferioritate numerică, după ce Kimmich a văzut roșu înaintea pauzei.

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Un alt meci de pus în ramă este Koln – Elversberg, care s-a încheiat 5-0. Gazdele aveau deja la pauză 3-0. Mainz a câștigat și ea, după ce a trecut cu 2-1 de cei de la Union Berlin. Oaspeții au condus cu 1-0 din minutul 37 până în minutul 85, când gazdele au revenit prin Phillip Tietz și au lovit decisiv în prelungiri prin Anthony Caci.