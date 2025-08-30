Sport

Scor șocant într-unul dintre cele mai tari campionate din Europa! La pauză era 0-0, însă ce a urmat e de domeniul SF-ului

Un rezultat șocant s-a înregistrat sâmbătă în Ligue 1, unul dintre cele mai puternice campionate ale Europei. Deși la pauză scorul a fost 0-0, una dintre echipe a făcut spectacol în repriza secundă
Răzvan Rădulescu
30.08.2025 | 20:51
Lille a demolat-o pe Lorient în etapa a 3-a din Ligue 1. Rezultat șocant în a doua repriză. Foto: Facebook - @LOSC

Rezultat uluitor în Lorient – Lille, în etapa a 3-a din Ligue 1. Deși la pauză cele două formații au terminat la egalitate, scor 0-0, Lille a turat motoarele în repriza secundă și a reușit să se impună cu 7-1!

Scor șocant în Lorient – Lille! Nou-promovata a fost distrusă chiar pe teren propriu

Lille are un început foarte bun de sezon. Calificată în faza ligii UEFA Europa League, formația antrenată de Bruno Genesio a înregistrat un rezultat de egalitate și două victorii în primele 3 etape din Ligue 1.

În cea mai recentă rundă, Lille a făcut spectacol, deși la pauza meciului cu Lorient, rezultatul de pe tabelă a fost 0-0. În partea a doua a jocului, Lille a marcat de 7 ori și l-a exasperat pe Bingourou Kamara, portarul echipei gazdă.

Perraud, Fernandez-Pardo (dublă), Igamane (dublă), Haraldsson și Sahraoui au marcat pe rând în poarta lui Lorient în repriza a doua. Golul de onoare al nou-promovatei a fost marcat de Tosin, tot în repriza secundă, în minutul 64.

Ce record a egalat Lille după 7-1 cu Lorient. Anunțul presei din Franța

Prin victoria fantastică împotriva lui Lorient, Lille a egalat un record vechi de 28 de ani. Conform L’Equipe, Lille a egalat numărul de goluri marcate de o echipă într-o singură repriză într-un meci din Ligue 1.

Este vorba despre recordul deținut de Lyon, care o învingea pe Marseille pe 24 mai 1997, scor 8-0. Lyon avea să marcheze primele 7 goluri ale victoriei în prima repriză. De asemenea, 1-7 cu Lille a fost cea mai drastică înfrângere a lui Lorient pe prima scenă a fotbalului din Franța.

