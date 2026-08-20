Sport

Scorul serii în cupele europene! La pauză era deja 5-0

O partidă din play-off-ul Europa League s-a încheiat cu un scor uluitor. Echipa gazdă a făcut spectacol și a marcat de 5 ori încă din prima repriză.
Bogdan Mariș
20.08.2026 | 22:07
Scorul serii in cupele europene La pauza era deja 50
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Lech Poznan a făcut spectacol în meciul cu FC Thun din Europa League. FOTO: Lech Poznan (X)
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Eliminată din Champions League de danezii de la Aarhus, Lech Poznan s-a reorientat și are ca țintă calificarea în faza principală din Europa League, iar acest obiectiv este ca și îndeplinit după meciul tur din play-off contra elvețienilor de la Thun. Campioana Poloniei a învins la o diferență incredibilă.

Lech Poznan, scorul serii în cupele europene. Dezastru pentru FC Thun

Lech Poznan și-a asigurat calificarea în faza ligii din Europa League încă din meciul tur al „dublei” cu FC Thun. Campioana Poloniei a învins cu un uluitor 7-0 în duelul disputat pe teren propriu, iar partida din manșa secundă va fi doar unul de palmares. Tabela arăta 5-0 încă de la pauză, după „dubla” lui Patrik Walemark și reușitele semnate de Allahyar Sayyadmanesh, Mateusz Skrzypczak și Radoslaw Murawski.

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Daniel Hakans și Robert Gumny au fost cei care au punctat în partea secundă, scorul final fiind stabilit în minutul 79. Așadar, Lech va avansa în faza ligii din Europa League, în timp ce FC Thun își va continua parcursul european în Conference League. Echipa la care evoluează fostul atacant al Rapidului, Brighton Labeau, a produs o surpriză imensă în sezonul trecut, cucerind primul titlu din istorie. Elvețienii au părăsit Champions League în turul 2 preliminar, fiind învinși de Dinamo Zagreb, iar apoi au trecut de islandezii de la Vikingur înainte de a fi spulberați de Lech.

Formațiile din Polonia, pe val în Europa League

Și cealaltă echipă din Polonia implicată în play-off-ul Europa League a făcut spectacol. Este vorba despre Jagiellonia Bialystok, care a învins-o cu 4-0 joi seară pe Iberia 1999, formație din Georgia, în prima manșă a play-off-ului. În turul 3 preliminar, polonezii au produs o surpriză imensă, învingându-i pe cei de la Rangers.

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Polonia are două reprezentante și în UEFA Conference League, însă acestea au o misiune dificilă. Gornik Zabrze o înfruntă pe Monaco în play-off, iar Rakow Czestochowa, echipa la care evoluează internaționalul român Bogdan Racovițan, luptă cu croații de la Hajduk Split pentru a obține calificarea în faza ligii.

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