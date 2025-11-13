Sport

Scorul serii în preliminariile europene! Au marcat în 12 minute cât pentru un meci întreg și sunt ca și calificați la Cupa Mondială

Naționala din Europa a rezolvat meciul în mai puțin de un sfert de oră și revine, mai mult ca sigur, la Campionatul Mondial după o pauză de aproape 3 decenii.
Alex Bodnariu
13.11.2025 | 20:51
Scorul serii in preliminariile europene Au marcat in 12 minute cat pentru un meci intreg si sunt ca si calificati la Cupa Mondiala
ULTIMA ORĂ
Revine la Campionatul Mondial după 28 de ani! Victorie colosală pentru o națională din Europa
ADVERTISEMENT

Norvegia lui Erling Haaland e ca și calificată la Campionatul Mondial din 2026. Nordicii au ajuns la 7 victorii din tot atâtea meciuri jucate și mai pot rata turneul final doar printr-un scenariu nerealist. Italia va termina, cel mai probabil, pe locul 2 și va juca la baraj.

Norvegia a rezolvat meciul cu Estonia în doar 12 minute

Joi seara, naționala de seniori a Norvegiei s-a impus cu 4-1 în fața selecționatei Estoniei. Prima repriză a fost una neașteptat de echilibrată. Scorul la pauză era 0-0, însă nordicii au făcut recital în partea secundă și și-au asigurat victoria.

ADVERTISEMENT

În doar 12 minute din repriza secundă, Norvegia a înscris de patru ori. Sørloth și Haaland, atacanții naționalei scandinave, au înscris pe rând câte o dublă în poarta Estoniei. Balticii au reușit și ei să puncteze o dată prin Saarma.

Norvegia, 99,99% sigură de calificare la Campionatul Mondial

Lucrurile par destul de clare în grupa I. Norvegia e pe primul loc, cu maximum de puncte, 21 după 7 meciuri jucate, și cu un golaveraj uluitor de 33-4, mai precis 29 de goluri marcate în plus față de cele primite, având de departe cel mai bun atac din preliminariile europene.

ADVERTISEMENT
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni...
Digi24.ro
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli

Pe locul doi e Italia, cu 15 puncte și un meci în minus. Matematic, peninsularii pot egala la puncte Norvegia dacă înving Moldova în deplasare și câștigă meciul direct cu nordicii de pe teren propriu, însă e practic imposibil să termine pe primul loc din cauza golaverajului net inferior, 18-8, +10.

ADVERTISEMENT
Italienii au făcut anunțul:
Digisport.ro
Italienii au făcut anunțul: "Chivu nu e Inzaghi. La revedere în ianuarie"

Astfel, naționala Norvegiei se califică la un Campionat Mondial după nu mai puțin de 28 de ani. Nordicii au jucat ultima dată la turneul final din Franța, în 1998, atunci când au ajuns până în optimile de finală. Mai jucaseră la Mondialul american din 1994 și la ediția din 1938, tot în Franța.

Erling Haaland, golgheterul din preliminarii, nu era născut când Norvegia juca ultima dată la un Mondial

Erling Haaland a fost liderul acestei generații care ajunge în sfârșit la Campionatul Mondial. Atacantul celor de la Manchester City are nu mai puțin de 14 goluri înscrise în cele 7 meciuri jucate, dublu față de Memphis Depay, jucătorul de pe locul doi în clasamentul golgheterilor.

ADVERTISEMENT

Un detaliu interesant: Erling Haaland, vedeta din atacul nordicilor, nu era născut în 1998, anul în care Norvegia juca ultima oară la Campionatul Mondial. Fotbalistul de la Manchester City s-a născut abia în 2000.

Un club de tradiție din România s-a despărțit de antrenorul principal. Cine preia...
Fanatik
Un club de tradiție din România s-a despărțit de antrenorul principal. Cine preia echipa
Emiratele Arabe Unite – Irak 1-1, în finala barajului din play-off-ul Campionatului Mondial....
Fanatik
Emiratele Arabe Unite – Irak 1-1, în finala barajului din play-off-ul Campionatului Mondial. Gol anulat în minutul 90+6. Olăroiu, la un pas de calificare
Cum arată și unde a fost realizat primul mural dedicat echipei naționale a...
Fanatik
Cum arată și unde a fost realizat primul mural dedicat echipei naționale a României! FRF, surpriză pentru jucători înaintea meciului cu Bosnia. Foto și video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
PANICĂ la CFR Cluj! Clubul ar putea fi exclus din Europa: un jucător...
iamsport.ro
PANICĂ la CFR Cluj! Clubul ar putea fi exclus din Europa: un jucător a depus memoriu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!