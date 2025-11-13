Scorul serii în preliminariile europene! Au marcat în 12 minute cât pentru un meci întreg și sunt ca și calificați la Cupa Mondială

ADVERTISEMENT

Norvegia lui Erling Haaland e ca și calificată la Campionatul Mondial din 2026. Nordicii au ajuns la 7 victorii din tot atâtea meciuri jucate și mai pot rata turneul final doar printr-un scenariu nerealist. Italia va termina, cel mai probabil, pe locul 2 și va juca la baraj.

Norvegia a rezolvat meciul cu Estonia în doar 12 minute

Joi seara, naționala de seniori a Norvegiei s-a impus cu 4-1 în fața selecționatei Estoniei. Prima repriză a fost una neașteptat de echilibrată. Scorul la pauză era 0-0, însă nordicii au făcut recital în partea secundă și și-au asigurat victoria.

În doar 12 minute din repriza secundă, Norvegia a înscris de patru ori. Sørloth și Haaland, atacanții naționalei scandinave, au înscris pe rând câte o dublă în poarta Estoniei. Balticii au reușit și ei să puncteze o dată prin Saarma.

Norvegia, 99,99% sigură de calificare la Campionatul Mondial

Norvegia e pe primul loc, cu maximum de puncte, 21 după 7 meciuri jucate, și cu un golaveraj uluitor de 33-4, mai precis 29 de goluri marcate în plus față de cele primite, având de departe cel mai bun atac din preliminariile europene.

Pe locul doi e Italia, cu 15 puncte și un meci în minus. Matematic, peninsularii pot egala la puncte Norvegia dacă înving Moldova în deplasare și câștigă meciul direct cu nordicii de pe teren propriu, însă e practic imposibil să termine pe primul loc din cauza golaverajului net inferior, 18-8, +10.

Astfel, naționala Norvegiei se califică la un Campionat Mondial după nu mai puțin de 28 de ani. Nordicii au jucat ultima dată la turneul final din Franța, în 1998, atunci când au ajuns până în optimile de finală. Mai jucaseră la Mondialul american din 1994 și la ediția din 1938, tot în Franța.

Erling Haaland, golgheterul din preliminarii, nu era născut când Norvegia juca ultima dată la un Mondial

Erling Haaland a fost liderul acestei generații care ajunge în sfârșit la Campionatul Mondial. are nu mai puțin de 14 goluri înscrise în cele 7 meciuri jucate, dublu față de Memphis Depay, jucătorul de pe locul doi în clasamentul golgheterilor.

Un detaliu interesant: Erling Haaland, vedeta din atacul nordicilor, nu era născut în 1998, anul în care Norvegia juca ultima oară la Campionatul Mondial. Fotbalistul de la Manchester City s-a născut abia în 2000.