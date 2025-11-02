Scorul zilei în Europa! Ultima clasată a dat mai multe goluri decât în toate celelalte 10 etape

ADVERTISEMENT

Mai precis în Olanda, acolo unde Dennis Man este în mare formă la PSV Eindhoven. Formația Heracles Almelo, aflată pe ultimul loc în clasament a făcut spectacol în derby-ul suferinței din Eredivisie cu Zwolle.

Care a fost scorul zilei în Europa

Modesta Heracles Almelo a primit vizita celor de la Zwolle, într-un meci din etapa a 11-a a campionatului olandez. Oaspeții au deschis scorul prin Kaj de Rooij (8) și se prefigura o nouă înfrângere pentru formația pregătită de Bas Sibum.

Însă, ceea ce a urmat a fost peste orice fel de așteptări chiar și pentru cei peste 11.000 de spectatori prezenți pe Asito Stadium. Heracles s-a dezlănțuit, iar Jizz Hornkamp a reușit un hattrick (18, 29, 32).

Mijlocașul lui Zwolle, Nick Fichtinger, a fost eliminat până în pauză, iar gazdele au mai marcat o dată prin Luka Kulenovic din penalty (39). Simțind miros de sânge, Heracles nu s-a oprit aici și a continuat recitalul și în partea secundă.

Rând pe rând, Mike te Wierik (50), Bryan Limbombe (59) și Alec Van Hoorenbeeck (67) au dus scorul la 7-1. Același Kaj de Rooij a redus din diferență (71), dar scorul final de 8-2 a fost stabilit de Thomas Bruns (89).

Heracles, performanță uluitoare

Cel mai interesant lucru este că cele 8 reușite ale celor de Heracles în partida cu Zwolle reprezintă mai mult decât toate goluri înscrise în celelalte 10 partide jucate în actuala stagiune. Până acum aveau 7 goluri marcate, iar acum au ajuns la 15 și nu mai au cel mai slab atac din campionat.

Pentru Heracles este a doua victorie din acest sezon, dar succesul nu a ajutat-o să părăsească ultima poziție a clasamentului. Cu doar 6 puncte acumulate, formația din Almelo pare o candidată serioasă la retrogradare.

Rezultatele nebune ale weekend-ului

Tot duminică, PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a obținut o . Liderul din Grecia s-a impus cu un 5-0 extrem, de clar pe terenul celor de la Panserraikos.

Rezultatele halucinante din Olanda și Grecia vin după un alt . Al Ittihad a fost condusă cu 4-0 de Al Khaleej în minutul 50 și a jucat în inferioritate numerică, dar a reușit o revenire spectaculoasă și întâlnirea s-a încheiat cu un neverosimil 4-4.