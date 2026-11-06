Scoruri de maidan în Brazilia! Două meciuri s-au încheiat cu 10 goluri marcate

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Meciurile din cursul acestei săptămâni au adus rezultate șocante. După ce , și Zurich s-a impus împotriva lui Young Boys Berna cu 5-3, ziua de joi a marcat alte scoruri uluitoare. Două meciuri din America de Sud s-au încheiat cu un cuantum de 10 goluri marcate în fiecare dintre ele.

Zece goluri s-au marcat în două meciuri din Brazilia

Meciurile cu rezultate șocante au fost înregistrate în campionatul regional Paranaese sub 20 de ani, din Brazilia. Acolo, partidele dintre Craques do Futuro – Cabanos și Tesla – Estrela au fost adevărate festivale de goluri. În ambele partide, gazdele și-au adjudecat victoria la capătul unor dueluri în care s-au înscris câte 10 goluri.

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În cazul primei partide menționate, Craques do Futuro și-a adjudecat victoria cu un categoric 7-3. Gazdele au un record impecabil împotriva celor de la Cabanos, iar partida nu a făcut excepție. Craques do Futuro se află pe locul 2 în Grupa E a campionatului Paranaese U20, cu 4 puncte din două meciuri, în timp ce adversara lor se află pe ultimul loc, cu 0 puncte.

În celălalt duel spectaculos al zilei, Tesla a făcut instrucție cu defensiva lui Estrela și s-a impus cu un zdrobitor 9-1. Oaspeții continuă să aibă probleme după ce, în etapa trecută, au pierdut drastic împotriva lui Belenense, 1-10. La finalul etapei, Tesla este lider în Grupa D, cu 6 puncte, în timp ce Estrela este ultima clasată, cu 0 puncte și un golaveraj rușinos: -17.

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Dinamo deține recordul pentru cea mai drastică victorie din Liga Campionilor

De-a lungul timpului, mai multe meciuri au înregistrat diferențe de scor uluitoare. Comparativ, rezultatele din campionatul Paranaese U20 nu par așa de drastice. Printre recordurile diferențelor cele mai mari de scor, unul este deținut de o echipă românească. În Liga Campionilor, .

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La nivel internațional, un amical a consemnat cea mai zdrobitoare victorie. Pe 11 aprilie 2001, Australia a învins Samoa Americană cu un neverosimil 31-0. Atunci, atacantul Archie Thompson a marcat 13 goluri, stabilind recordul individual.

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La nivel de club, în competiții interne, cele mai categorice victorii au fost stabilite în secolul 19, în Marea Britanie. Pe 12 septembrie 1885, Arbroath învingea pe Bon Accord cu 36-0, în Cupa Scoției. Doi ani mai târziu, pe 15 octombrie 1887, Preston North End obținea calificarea în FA Cup după ce administra un rușinos 26-0 lui Hyde.