Scos de pe lista FIFA, Marius Avram nu se retrage. Ce spune Adrian Porumboiu. Exclusiv

Marius Avram a fost scos de pe lista FIFA de Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA), dar, chiar dacă avea intenția să se retragă în această situație din arbitraj, va continua activitatea la cel mai înalt nivel. Adrian Porumboiu critcă vehement decizia Comisiei Centrale de Arbitri.

Marius Avram are numai 41 de ani și mai putea arbitra în cupele europene încă 4 sezoane, cu posibilitate de prelungire acordată de forul european încă 2 ani, deci nu vârsta a fost motivul excluderii sale.

Arbitrul bucureștean nu a avut probleme nici în meciurile europene la care a fost delegat, nici în campionatul intern, după opinia fostului „confrate” Adrian Porumboiu „fiind chiar peste Ovidiu Hațegan, Istvan Kovacs și Laurențiu Feșnic la capitol, cu mai puține greșeli decât oricare dintre cei trei”.

Scos de pe lista FIFA, Marius Avram nu se retrage. Ce spune Adrian Porumboiu

Împreună cu Marius Avram a fost scos de pe lista FIFA și Sebastian Colțescu (43 de ani), dar la el se pot invoca nenumărate gafe comise în ultimele sezoane. Cei doi „centrali” au fost înlocuiți cu Andrei Chivulete (33 de ani) și Marian Barbu (32 de ani).

Decizia CCA de a-l înlocui pe Marius Avram pe lista arbitrilor internaționali din România a provocat mirarea multor oameni implicați în fotbal, CCA neexplicând, ca de obicei, ce a dus la această decizie arbitrară.

Nici președintele FRF Răzvan Burleanu, teoretic comandantul suprem al fotbalului românesc, nu a catadicsit să ceară o explicație de la, totuși, subordonata CCA pe care să o facă publică. CCA, stat în stat, nu dă socoteală nimănui.

Afectat de această decizie inexplicabilă măcar la prima vedere, Marius Avram a hotărât, conform unor surse din anturajul său, să se retragă în momentul oficializării acesteia.

Vineri, 30 octombrie, CCA a „ratificat” hotărârea, dar Marius Avram nu se mai retrage din arbitraj. Cel puțin deocamdată. Motivul este foarte simplu: modificarea în lista FIFA se va opera efectiv începând cu 1 ianuarie și până atunci „centralul” bucureștean mai poate fi delegat de UEFA la meciuri din cupele europene.

Ceea ce, dincolo de satisfacția profesională, înseamnă și un câștig financiar considerabil, la care nu ar renunța nimeni numai din orgoliu rănit.

Baremurile de arbitraj în Champions League*

Categoria Elite (Elite Category) – între 6.000 şi 9.200 de euro

Categoria 1 (First Category) – 2.700 de euro

Categoria 2 (Second Category) – 1.800 de euro

Categoria 3 (Third Category) – 900 de euro

Baremurile de arbitraj în Europa League*

Categoria Elite (Elite Category) – între 4.000 şi 6.500 de euro

Categoria 1 (First Category) – 2.000 de euro

Categoria 2 (Second Category) – 1.300 de euro

Categoria 3 (Third Category) – 600 de euro

Baremurile de arbitraj în Casa Pariurilor Liga 1*

Arbitru central – 5.368 lei (1.100 de euro)

Asistent și rezervă de centru – 3.757 lei fiecare (770 de euro)

* Sume nete

Adrian Porumboiu: „Avram n-a făcut în cei 10-12 ani din prima ligă greșeli atât de grave ca Hațegan sau Kovacs”

FANATIK l-a contactat pe fostul mare arbitru internațional Adrian Porumboiu, care a avut o opinie șocantă la prima vedere, comparându-l „pe plus”, cum s-ar spune, pe Marius Avram cu „vârfurile” arbitrajului românesc actual, Ovidiu Hațegan și Istvan Kovacs.

„Credeam că sunt oameni serioși la CCA, dar nu sunt. Nu se poate așa ceva! Nu poți să scoți un arbitru care în 10-12 ani de când e la prima ligă, n-a comis erorile pe care le-au comis Hațegan, Kovacs sau Feșnic, ca să-i luăm pe cei mai buni” – Adrian Porumboiu „Avram a avut și el erorile lui, dar în niciun caz atât de grave ca Hațegan și Kovacs, nu vorbesc de parcursul lor internațional, foarte bun de altfel, vorbesc de ce-am văzut în campionatul intern” – Adrian Porumboiu „Nu mai vorbesc de Chivulete, Bârsan, Radu Petrescu sau Colțescu, Colțescu nu mai avea ce căuta de mult pe lista FIFA” – Adrian Porumboiu „Dacă există criterii de comparație ca să ajungi la concluzia că ăștia au fost mai buni decât Aveam și merită să fie pe lista FIFA și Avram nu, înseamnă că oamenii ăștia ne prostesc în față, nu e corect niciodată” – Adrian Porumboiu „Avram n-a stabilit campioane, n-a decis cine retrogradează, a făcut și el greșeli omenești, dar n-a avut derapaje grave. Că unii îl simpatizează, că unii dimpotrivă… că au ceva cu taică-su… asta este cea mai mare prostie, să te iei de copii când ai o dispută cu părintele. Părinții răspund pentru greșelile lor, iar copii n-ai nicio legătură cu greșelile părinților” – Adrian Porumboiu