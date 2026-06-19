Scoția – Maroc, LIVE VIDEO în grupa C de la CM 2026, etapa 2. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Scoția e la un pas de calificarea în faza eliminatorie a CM 2026, dar are nevoie de un rezultat bun contra Marocului. Ar fi prima calificare din grupă pentru scoțieni, care la precedentele 8 prezențe mondiale nu au reușit acest lucru. Africanii, în schimb, au fost revelația ediției precedente, când au ajuns până în semifinale.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Mexic
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|+3
|6
|2
|Coreea de Sud
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3▼
|Cehia
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Africa de Sud
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Canada
|2
|1
|1
|0
|7
|1
|+6
|4
|2▼
|Elveția
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|+3
|4
|3
|Bosnia
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|4
|Qatar
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Scoția
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2▼
|Maroc
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Brazilia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4▼
|Haiti
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|SUA
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
|2▼
|Australia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|3▼
|Turcia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|4
|Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Germania
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|+6
|3
|2▲
|Coasta de Fildeș
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Ecuador
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4▼
|Curaçao
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Suedia
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|+4
|3
|2▼
|Japonia
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3▲
|Olanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4▼
|Tunisia
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Noua Zeelandă
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|Iran
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Belgia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Egipt
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Arabia Saudită
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Spania
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|Capul Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Norvegia
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
|2▼
|Franța
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|3
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Irak
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Argentina
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|2▲
|Austria
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|3
|Iordania
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4▼
|Algeria
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1
|Columbia
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|2
|RD Congo
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3▲
|Portugalia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4▼
|Uzbekistan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▲
|Anglia
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|+2
|3
|2▲
|Ghana
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3▲
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4▼
|Croația
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▼
|Germania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Franța
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Mexic
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Olanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Portugalia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|SUA
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Brazilia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Argentina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Anglia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Spania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1▼
|Belgia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Capul Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Egipt
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Curaçao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Croația
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Japonia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Maroc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Algeria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|RD Congo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Bosnia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2▼
|Africa de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3▼
|Coasta de Fildeș
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Ecuador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Elveția
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Cehia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Columbia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Turcia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Scoția
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Noua Zeelandă
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Iordania
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Tunisia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Norvegia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5▼
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Coreea de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9▼
|Qatar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10▼
|Arabia Saudită
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11▼
|Suedia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12▼
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GM
|GP
|GD
|Pct
|1▼
|Olanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2▼
|Brazilia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3▼
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3▼
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3▼
|Belgia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4▼
|Capul Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4▼
|Coasta de Fildeș
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4▼
|Portugalia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|5▼
|Qatar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|5▼
|Spania
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|6▼
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6▼
|Cehia
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|6▼
|Columbia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7▼
|Bosnia
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|8▼
|Coreea de Sud
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Ecuador
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|8▼
|Mexic
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Suedia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Japonia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Arabia Saudită
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Maroc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8▼
|Norvegia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9▼
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|10▼
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|11▼
|Iordania
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|12▼
|Turcia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
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După prima etapă din grupa C, Scoția e lider, grație victoriei cu 1-0 cu Haiti. John McGinn a marcat singurul gol al întâlnirii, care s-a dovedit mult mai echilibrată decât arătau calculele hârtiei. Haiti a avut o posesie mai bună, mai multe șuturi spre poartă, mai multe pase reușite și mai multe cornere, dar scorul final a fost favorabil scoțienilor.
Semifinalistă în Qatar 2022, Maroc a avut un adversar de top în primul meci de la CM 2026. În fața africanilor s-a aflat Brazilia, una dintre pretendentele perene la marele trofeu. Însă, în teren, lucrurile au fost cât se poate de echilibrate, cu Marocul dominând în anumite perioade. La final, a fost 1-1, ambele goluri fiind marcate în prima repriză. Saibari (21) a deschis scorul pentru Maroc, iar Vinicius (32) a egalat pentru sud-americani.
În noaptea de vineri spre sâmbătă, de la ora 01:00, se joacă Scoția – Maroc. Partida se va disputa în Boston, Statele Unite și poate fi urmărită pe Antena 1, postul care deține în exclusivitate drepturile de televizare pentru CM 2026.
Scoția a trecut examenul ușor, Haiti, dar a avut dificultăți. Acum, lucrurile se complică. Mai întâi Maroc, apoi Brazilia. Iar contra africanilor, Scoția pornește cu șansa a doua. Victoria europenilor are cotă 5,00 la SUPERBET, față de 1,76 cât are Maroc și 3,65 pentru remiză. Cele două s-au mai întâlnit la un Mondial. În 1998, ediția din Franța, Maroc câștiga clar, 3-0, într-o grupă câștigată atunci de Brazilia.