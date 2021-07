Scoția, suporterul de lux al Italiei în finala Euro 2020: „Salvează-ne, Roberto!”

Rivalitatea nu cunoaște limite. Cu o zi înaintea finalei Campionatului European, scoțienii își exprimă susținerea pentru naționala Italiei și îi cer selecționerului să facă totul pentru a opri Anglia din drumul spre trofeu.

„Salvează-ne, Roberto! Tu ești ultima noastră speranță”, titrează The National, un cotidian care militează pentru independența Scoției. Acesta a luat ființă în anul 2014, sub „umbrela” companiei Newsquest Media Group Ltd.

Dacă „Squadra Azzurra” a mai cucerit titlul european, în 1968 și a disputat alte două finale, în ediţiile din 2000 şi 2012, când a fost eliminată de Franţa (1-2), respectiv Spania (0-4), elevii lui Gareth Southgate ar intra în istorie drept .

Scoțienii nici nu concep ca Anglia să câștige Euro 2020. Mesaj incredibil pentru Roberto Mancini

În speranța că-i vor motiva și mai mult pe italieni pentru ultimul act al competiției, jurnaliștii i-au dedicat prima pagină a ziarului de sâmbătă, 10 iulie, selecționerului Roberto Mancini.

Și nu oricum, ci printr-o fotografie în care îi este atribuit personajul lui Mel Gibson din celebrul film Braveheart. În 1995, starul american l-a întruchipat pe William Wallace, cavaler și nobil scoțian cunoscut ca unul dintre principalii lideri ai Războaielor Scoțiene de Independență.

Tomorrow’s front page: Save us Roberto, you’re our final hope! — The National (@ScotNational)

Nu puteau lipsi nici ironiile la adresa naționalei Albionului, care nu a mai reușit să cucerească un trofeu important de 55 de ani. „ Salvează-ne, Roberto! Tu ești ultima noastră speranță. Nu vom rezista să-i ascultăm alți 55 de ani vorbind despre asta”, a titrat The Independent.

O legendă a Italiei se teme de arbitraj: „Sunt îngrijorat că totul e făcut pentru Anglia”

În altă ordine de idei, în minutul 102 al partidei din semifinalele Campionatului European i-a făcut pe italieni să se teamă că vor avea aceeași soartă în ultimul act al competiției.

„Sunt îngrijorat că totul este făcut pentru Anglia, după arbitrajul scandalos. Mă aștept la un meci greu, tensionat, pentru că ambele echipe vor avea respect una față de cealaltă. Din această cauză poate fi un meci cu puține goluri, dar un duel tactic intersant.

Să jucăm pe Wembley poate fi un avantaj pentru noi. Avem jucători experimentați precum Bonucci și Chiellini, în timp ce atmosfera poate avea mai multă presiune pentru englezi.

În realitate, singurul lucru de care mă tem este că totul este făcut pentru ca Anglia să sărbătorească. Acel penalty împotriva Danemarcei a fost inexistent, un arbitraj scandalos”, a declarat fostul atacant al lui Juventus, Fabrizio Ravanelli.