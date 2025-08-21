„Scoțianul” Marius Niculae îi încurajează pe FCSB cu Aberdeen: „Spune multe că au luat cupa după 25 de ani”

Marius Niculae a evoluat în Scoția pentru Inverness și a jucat mai multe meciuri . Fostul mare atacant al lui Dinamo știe ce trebuie să facă FCSB pentru a se califica.

Marius Niculae, declarații înainte de Aberdeen – FCSB: „Mult sub nivelul lui Rangers”

Marius Niculae e convins că FCSB nu va avea în Scoția un meci atât de greu precum cel cu Rangers din sezonul trecut: „Sunt mult sub nivelul lui Rangers, dar e o echipă care îți poate crea probleme dacă nu o iei în serios. E totuși câștigătoarea Cupei Scoției”.

Fostul internațional știe de ce campioana României a regresat în joc: „FCSB are totuși probleme, mai ales în cupele europene. Din observațiile mele, nu au reușit să mai facă același presing agresiv pe care anul trecut reușeau să îl facă foarte bine. Au însă maturitate europeană și au acumulat experiență și eu cred că au prima șansă la calificare.

E o motivație mare pentru că și bonusurile financiare sunt destul de mari și va fi o motivație în plus. Una e bonusul de Europa League și alta de Conference League. Sunt o echipă care a știut mereu să se monteze pentru partidele cu miză”, a mai spus Marius Niculae, .

Marius Niculae analizează evoluțiile lui Daniel Bîrligea: „Are nevoie de mingi aduse în fața porții”

El a mai adus un argument în favoarea celor de la FCSB: „Aberdeen trăiește din amintiri, au luat cupa după 25 de ani. Asta spune multe lucruri. Nici în tribune nu se compară presiunea cu ce e la Celtic sau Rangers”.

În privința lui Daniel Bîrligea, principala gură de „foc” a FCSB, Marius Niculae a punctat: „A demonstrat sezonul trecut în Europa că e marcator, însă toată echipa trebuie să fie montată. Nu e un atacant care să o ia singur de la jumătatea terenului, să îi dribleze pe toți și să dea gol. Are experiență, însă are nevoie de mingi aduse în fața porții”.

Niculae nu crede că echipele românești au un complex împotriva celor din Marea Britanie: „Nu știu dacă avem probleme cu echipele britanice. Steaua a bătut pe Rangers, pe Southampton, Aston Villa, Dinamo a bătut cu 5-1 pe Everton, Astra pe West Ham de 2 ori, plus ce a reușit Dan Petrescu atunci când a bătut pe Rangers și Celtic cu Unirea Urziceni și CFR Cluj.

Joacă totuși un fotbal bun și incomod, iar resursele financiare sunt mult mai mari decât ale noastre. Se bazează mult pe condiția fizică și forță.Dacă se vor lua la luptă cu ei nu vor avea șanse și atenție la fazele fixe”.

Ce spune despre șansele de calificare ale Universității Craiova și ale lui CFR Cluj

Marius Niculae are emoții în privința calificării doar când vine vorba de echipa lui Mirel Rădoi: „Eu sper să se califice toate trei și au șanse. În acest moment Europa League e maximum pentru noi. Pafos, care a eliminat-o pe CFR Cluj anul trecut și a bătut-o acum pe Steaua Roșie are buget de 80 de milioane de euro.

La Craiova am un semn de întrebare pentru că și Bașakșehir alternează forma și evoluțiile, iar Universitatea nu a reușit să câștige niciun meci în deplasare sau să plece măcar cu un egal. Sper totuși că au învățat din greșeli.

CFR-ul are experiență foarte mare și Dan Petrescu e omul care știe să scoată calificări. Hacken e pe locul 10 momentan în Suedia, va fi un meci echilibrat, însă CFR-ul are prima șansă. I-au mai eliminat acum câțiva ani și pe Djugardens”.