Scoțienii au ajuns la București pentru FCSB – Aberdeen și au rămas „mască” de prețul unui produs: „Doar 3 euro!”. Câți suporteri așteaptă britanicii

Mai e doar o zi până la duelul decisiv dintre FCSB și Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Presa din Marea Britanie anunță că scoțienii vor veni în număr mare la București pentru a-și susține favoriții, iar jurnaliștii au rămas surprinși de capitala României, dar mai ales de prețul unei halbe de bere.

Se anunță show total la FCSB – Aberdeen. Câți suporteri va avea echipa din Scoția

Duelul din Scoția s-a încheiat 2-2, iar campioana României are o șansă foarte bună să prindă faza principală a Europa League. Totuși, jocul echipei lui Elias Charalambous scârțâie serios în acest start de sezon și se anunță un meci echilibrat.

Aberdeen e una dintre cele mai iubite echipe din Scoția, iar galeria, cunoscută sub numele de „Armata Roșie”, va face deplasarea la București. Primii suporteri au ajuns marți, iar majoritatea vor ateriza miercuri, în jur de ora prânzului.

Scoțienii, dați pe spate de prețul berii din București

Scoțienii sunt renumiți în toată lumea pentru felul în care trăiesc meciurile de fotbal. Au făcut senzație anul trecut, în Germania, la EURO, și e foarte posibil să ia cu asalt barurile și restaurantele din Centrul Vechi al Capitalei, acolo unde vor putea bea bere mult mai ieftină față de cea din țara lor.

De altfel, presa din Scoția a punctat faptul că berea în România e foarte accesibilă. Jurnaliștii de la au făcut un scurt ghid pentru suporterii celor de la Aberdeen care vor veni în România, iar pe lista de atracții se află barurile din Centrul Vechi.

„Armata Roșie, peste 750 de suporteri la ultima numărătoare, își va urma echipa la București pentru prima deplasare europeană a sezonului. Capitala României, un oraș cu aproape 2 milioane de locuitori și cu temperaturile urcând zilele acestea până la 27 de grade, a fost o destinație dorită de mulți fani pentru play-off-ul Europa League. O halbă de bere (uitați-vă numai la ea!) costă doar 15 lei – adică 3 euro sau 2,56 lire sterline”, au scris scoțienii.

În Scoția, un pint de bere costă aproximativ 5 lire, adică aproape 30 de lei. Britanicii vor profita din plin de prețurile accesibile și vor face senzație în capitala României.