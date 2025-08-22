Scoțienii au recunoscut totul după Aberdeen – FCSB 2-2: „Cisotti a fost ghinionist, o decizie dură!”. Ce jucător le-a furat privirile

FCSB a obținut doar o remiză în Scoția, deși conducea cu 2-0 în debutul reprizei secunde. Lipsa lui Juri Cisotti, eliminat încă din minutul 39, s-a simțit tot mai mult odată cu trecerea timpului, iar Aberdeen a reușit să revină pe tabelă. Presa din Scoția este de părere că eliminarea italianului a fost dată mult prea ușor, iar Daniel Bîrligea a fost în centrul laudelor lor.

Presa din Scoția recunoaște: Cartonașul lui Cisotti a fost dat mult prea ușor. Ce au spus britanicii despre Daniel Bîrligea

Arbitrul olandez Serdar Gozubuyuk i-a arătat direct cartonașul roșu lui Juri Cisotti încă din minutul 39, în urma unei intrări din spate. Atacul nu a fost cu talpa înainte și nu a părut atât de dur încât să merite să fie sancționat cu eliminare, însă VAR nu a intervenit asupra deciziei, iar FCSB a rămas în „10” pentru restul partidei.

În acel minut, iar la doar 2 minute de la startul reprizei secunde, același Bîrligea i-a pasat perfect în fața porții lui Olaru, care a dublat avantajul. Scoțienii au luat cu asalt poarta lui Târnovanu și au reușit să obțină o remiză până la final. Presa din Scoția a dat dovadă de fair-play și a afirmat că eliminarea mijlocașului italian al lui FCSB a fost o decizie mult prea drastică:

„Cisotti a fost ghinionist că a fost eliminat. Pentru că faultul, e adevărat, a fost cinic, din spate, dar este la limita dintre cartonașul galben și cel roșu. Toată lumea a fost surprinsă că arbitrul l-a eliminat. Se duce cu ambele picioare, totuși cu intenția de a urmări mingea, și nu să fie violent! O decizie cam dură!”, a comentat Willie Miller, fundaș legendar al celor de la Aberdeen, pentru

„Se vede calitatea lui Bîrligea. La fel, și plusul adus după pauză de căpitanul Olaru. Ambii au experiența din sezonul trecut de Europa League”, au mai scris scoțienii despre protagoniștii reușitelor lui FCSB.

Câți bani poate câștiga FCSB dacă se califică în Europa League

În urma rezultatului din Scoția, calificarea în faza principală din Europa League se va tranșa la București, acolo unde pe Aberdeen o va aștepta, cel mai probabil, un stadion încărcat de fanii „roș-albaștrilor”.

În cazul în care campioana României va reuși să câștige partida de pe Arena Națională, atunci Cu un parcurs asemănător cu cel de anul trecut, FCSB ar obține aproximativ 11 milioane doar din bonsul de performanță, fără a lua în calcul sumele din drepturi de televizare și vânzarea de bilete.