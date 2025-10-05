Sport

Scoțienii îl regretă pe Ianis Hagi după eurogolul marcat în Turcia: „Cine-i tăticul?”

Prima reacție a jurnaliștilor din Scoția după golul superb înscris de Ianis Hagi pentru noua sa echipă, Alanyaspor. „A meritat așteptarea. Spectaculos”.
Alex Bodnariu
05.10.2025 | 10:15
Scotienii il regreta pe Ianis Hagi dupa eurogolul marcat in Turcia Cinei taticul
ULTIMA ORĂ
Scoțienii au reacționat după „bijuteria” lui Ianis Hagi! „A amintit de tatăl său”

Ianis Hagi a făcut show pentru noua sa echipă, Alanyaspor. Mijlocașul român a înscris un gol de generic din lovitură liberă și a dat și o pasă decisivă, iar reacțiile din Scoția nu au întârziat să apară. El a plecat de la Rangers în această vară.

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi a spart gheața în Turcia! Gol de senzație în meciul cu Genglebirligi

Mijlocașul român l-a răsplătit din plin pe Mircea Lucescu pentru convocarea la națională. Cu doar câteva zile înainte de dubla cu Austria și Moldova, Ianis Hagi a strălucit în Turcia. Golul său, marcat în partida cu Genglebirligi, a devenit viral pe rețelele sociale.

După luni complicate, Ianis Hagi pare din nou pe val. Execuția sa din lovitură liberă a fost una de pus în ramă, iar mijlocașul a dat și o pasă de gol în victoria obținută pe terenul celor de la Genglebirligi, iar turcii scriu deja că Alanyaspor a dat lovitura verii.

ADVERTISEMENT

Nu la fel de entuziasmați sunt însă scoțienii. Jurnaliștii din Marea Britanie au scris despre reușita semnată de Ianis Hagi și au amintit de felul în care fotbalistul a fost tratat în ultimul sezon jucat pentru Glasgow Rangers.

Ce a scris presa din Turcia după golul de generic înscris de Hagi în Turcia

Mijlocașul român a prins puține meciuri pentru gruparea de pe Ibrox în sezonul precedent. El a fost inițial trimis la echipa a doua, apoi, în primăvară, a suferit o accidentare, iar în final a plecat de la Rangers odată ce contractul a expirat.

ADVERTISEMENT
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin...
Digi24.ro
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone stârnesc neliniște în UE

Scoțienii au glumit pe seama faptului că, cu puțin timp înainte de meciul în care a înscris golul de generic, Ianis Hagi a aflat că va deveni tată. Jurnaliștii au titrat ironic: „Cine e tăticul? Ianis Hagi uimește din nou cu o execuție de clasă mondială, la doar câteva zile după ce a devenit tată”.

ADVERTISEMENT
Fiica ”celui mai mare interlop al țării” a văzut ce a făcut iubitul...
Digisport.ro
Fiica ”celui mai mare interlop al țării” a văzut ce a făcut iubitul ei, a filmat totul și a pus clipul pe internet VIDEO

„Fostul star de la Rangers, Ianis Hagi, le-a reamintit tuturor de calitățile sale printr-un gol senzațional marcat sâmbătă în Turcia. Anunțul că a devenit tată a fost făcut recent pe Instagram, iar lovitura sa liberă de excepție a amintit de cele pe care legendarul său tată, Gheorghe Hagi, le marca în perioada de glorie.

Deși i-a luat ceva timp să își găsească un nou club după plecarea din Ibrox vara trecută, golul lui Hagi jr. a meritat așteptarea. Tânărul de 26 de ani a semnat cu Alanyaspor luna trecută și și-a deschis contul pentru noua echipă într-un mod spectaculos”, au scris cei de la The Scottish Sun.

ADVERTISEMENT
Bogdan Baratky anunță marele câștig al Rapidului după ce a devenit lider în...
Fanatik
Bogdan Baratky anunță marele câștig al Rapidului după ce a devenit lider în SuperLiga: „E un transfer mai bun decât orice mijlocaș ofensiv”
Revoluție la UEFA: cum va arăta noul format al Ligii Campionilor. O schimbare...
Fanatik
Revoluție la UEFA: cum va arăta noul format al Ligii Campionilor. O schimbare cu adevărat istorică
Gigi Becali îl amenință pe Olaru înainte de FSCB – Craiova: „De ce...
Fanatik
Gigi Becali îl amenință pe Olaru înainte de FSCB – Craiova: „De ce dai pasă la adversar?”. Nu-i dă primul 11 lui Mirel Rădoi! Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
ȘOCANT! Antrenorul echipei din Liga 1, sunat de primar și pus să îi...
iamsport.ro
ȘOCANT! Antrenorul echipei din Liga 1, sunat de primar și pus să îi umilească pe jucători: 'Vreau să îi facem de râs! Am încredere în tine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!