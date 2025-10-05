Scoțienii îl regretă pe Ianis Hagi după eurogolul marcat în Turcia: „Cine-i tăticul?”

Ianis Hagi a făcut show pentru noua sa echipă, Alanyaspor. Mijlocașul român a înscris un gol de generic din lovitură liberă și a dat și o pasă decisivă, iar reacțiile din Scoția nu au întârziat să apară. El a plecat de la Rangers în această vară.

Ianis Hagi a spart gheața în Turcia! Gol de senzație în meciul cu Genglebirligi

Cu doar câteva zile înainte de dubla cu Austria și Moldova, Ianis Hagi a strălucit în Turcia. Golul său, marcat în partida cu Genglebirligi, a devenit viral pe rețelele sociale.

După luni complicate, Ianis Hagi pare din nou pe val. , iar mijlocașul a dat și o pasă de gol în victoria obținută pe terenul celor de la Genglebirligi, iar turcii scriu deja că Alanyaspor a dat lovitura verii.

Nu la fel de entuziasmați sunt însă scoțienii. Jurnaliștii din Marea Britanie au scris despre reușita semnată de Ianis Hagi și au amintit de felul în care fotbalistul a fost tratat în ultimul sezon jucat pentru Glasgow Rangers.

Ce a scris presa din Turcia după golul de generic înscris de Hagi în Turcia

Mijlocașul român a prins puține meciuri pentru gruparea de pe Ibrox în sezonul precedent. El a fost inițial trimis la echipa a doua, apoi, în primăvară, a suferit o accidentare, iar în final a plecat de la Rangers odată ce contractul a expirat.

Scoțienii au glumit pe seama faptului că, cu puțin timp înainte de meciul în care a înscris golul de generic, Ianis Hagi a aflat că va deveni tată. Jurnaliștii au titrat ironic: „Cine e tăticul? Ianis Hagi uimește din nou cu o execuție de clasă mondială, la doar câteva zile după ce a devenit tată”.

„Fostul star de la Rangers, Ianis Hagi, le-a reamintit tuturor de calitățile sale printr-un gol senzațional marcat sâmbătă în Turcia. Anunțul că a devenit tată a fost făcut recent pe Instagram, iar lovitura sa liberă de excepție a amintit de cele pe care legendarul său tată, Gheorghe Hagi, le marca în perioada de glorie.

Deși i-a luat ceva timp să își găsească un nou club după plecarea din Ibrox vara trecută, golul lui Hagi jr. a meritat așteptarea. Tânărul de 26 de ani a semnat cu Alanyaspor luna trecută și și-a deschis contul pentru noua echipă într-un mod spectaculos”, au scris cei de la