Scoțienii se tem de furia campioanei României înaintea returului FCSB – Aberdeen: „Elias Charalambous le-a cerut să verse sânge”

Jurnaliștii scoțieni s-au uitat la FCSB - FC Argeș și au tras concluziile. Cum ar putea campioana României să o surprinde pe Aberdeen.
Alex Bodnariu
25.08.2025 | 16:46
Scotienii se tem de furia campioanei Romaniei inaintea returului FCSB Aberdeen Elias Charalambous lea cerut sa verse sange
Campioana României s-a încurcat în campionat, înainte de returul cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. FCSB a fost învinsă de nou-promovata FC Argeș, în Superliga României, cu 0-2, iar presa din Scoția a reacționat după eșecul suferit de roș-albaștri.

Campioana României, învinsă de FC Argeș înainte de duelul cu Aberdeen

FCSB trece printr-o perioadă critică. Echipa lui Elias Charalambous este pe locul 12 în Superliga României, după 12 etape, iar lucrurile nu arată deloc bine înainte de meciul decisiv cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Antrenorul cipriot și-a certat dur jucătorii după înfrângerea cu FC Argeș.

Presa din Scoția a scos în evidență discursul lui Elias Charalambous

Presa din Scoția a scos în evidență reacția mult mai vehementă a antrenorului celor de la FCSB. Este presiune mare pe campioana României, înainte de returul cu Aberdeen, iar Elias Charalambous este obligat să găsească soluții. Timpul, însă, este foarte scurt.

„Elias Charalambous era furios după ce românii au suferit o înfrângere șocantă în campionat. Antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous, le-a cerut jucătorilor săi să «verse sânge» împotriva celor de la Aberdeen, în această săptămână, după ce echipa a suferit un recul major înaintea confruntării din Europa League.

Scoțienii vor călători în România pentru manșa a doua a barajului, după egalul 2-2 de săptămâna trecută, de la Pittodrie.

Însă, FCSB a suferit o înfrângere șocantă, 0-2, pe teren propriu, în fața nou-promovatei Argeș Pitești, ceea ce l-a determinat pe antrenorul cipriot să-și acuze propriii jucători că au arătat o atitudine greșită, echipa obținând doar o victorie în șapte meciuri de campionat, în acest sezon. Iar acum a cerut o reacție clară împotriva câștigătoarei Cupei Scoției, joi”, au scris jurnaliștii de la Daily Record.

În cazul în care FCSB va fi eliminată din Europa League, campioana României își va continua aventura în Conference League. Totuși, Gigi Becali, patronul clubului, speră ca jucătorii săi să își revină, întrucât, din punct de vedere financiar, echipa ar avea de pierdut dacă își ratează obiectivul.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
