Scoțienii se tem de furia campioanei României înaintea returului FCSB – Aberdeen: „Elias Charalambous le-a cerut să verse sânge”

, din play-off-ul Europa League. FCSB a fost învinsă de nou-promovata FC Argeș, în Superliga României, cu 0-2, iar presa din Scoția a reacționat după eșecul suferit de roș-albaștri.

ADVERTISEMENT

Campioana României, învinsă de FC Argeș înainte de duelul cu Aberdeen

Echipa lui Elias Charalambous este pe locul 12 în Superliga României, după 12 etape, iar lucrurile nu arată deloc bine înainte de meciul decisiv cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Antrenorul cipriot și-a certat dur jucătorii după înfrângerea cu FC Argeș.

Presa din Scoția a scos în evidență discursul lui Elias Charalambous

Presa din Scoția a scos în evidență reacția mult mai vehementă a antrenorului celor de la FCSB. Este presiune mare pe campioana României, înainte de returul cu Aberdeen, iar Elias Charalambous este obligat să găsească soluții. Timpul, însă, este foarte scurt.

ADVERTISEMENT

„Elias Charalambous era furios după ce românii au suferit o înfrângere șocantă în campionat. Antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous, le-a cerut jucătorilor săi să «verse sânge» împotriva celor de la Aberdeen, în această săptămână, după ce echipa a suferit un recul major înaintea confruntării din Europa League.

Scoțienii vor călători în România pentru manșa a doua a barajului, după egalul 2-2 de săptămâna trecută, de la Pittodrie.

ADVERTISEMENT

Însă, FCSB a suferit o înfrângere șocantă, 0-2, pe teren propriu, în fața nou-promovatei Argeș Pitești, ceea ce l-a determinat pe antrenorul cipriot să-și acuze propriii jucători că au arătat o atitudine greșită, echipa obținând doar o victorie în șapte meciuri de campionat, în acest sezon. Iar acum a cerut o reacție clară împotriva câștigătoarei Cupei Scoției, joi”, au scris jurnaliștii de la

ADVERTISEMENT

În cazul în care FCSB va fi eliminată din Europa League, campioana României își va continua aventura în Conference League. Totuși, Gigi Becali, patronul clubului, speră ca jucătorii săi să își revină, întrucât, din punct de vedere financiar, echipa ar avea de pierdut dacă își ratează obiectivul.