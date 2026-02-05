Sport

Scouteri la Universitatea Craiova – Oțelul! Vedetele echipei, urmărite de două cluburi din străinătate

Veste de ultim moment în contextul meciului Universitatea Craiova - Oțelul Galați! Scouteri din străinătate sunt prezenți pe „Ion Oblemenco”
Gabriel-Alexandru Ioniță
05.02.2026 | 18:18
Scouteri la Universitatea Craiova Otelul Vedetele echipei urmarite de doua cluburi din strainatate
Scouteri prezenți pe stadion la meciul Universitatea Craiova - Oțelul Galați. Foto: Sport Pictures
Meciul Universitatea Craiova – Oțelul Galați a fost programat să se dispute în cursul zilei de joi în cadrul etapei cu numărul 25 din acest sezon regulat de SuperLiga. Partida era oricum una extrem de importantă pentru ambele echipe, dar chiar înainte de startul jocului a fost furnizată o informație menită să crească miza pentru una dintre formațiile implicate.

Scouteri din străinătate prezenți pe stadion la meciul Universitatea Craiova – Oțelul Galați

Oltenii încearcă să revină în fruntea clasamentului și au nevoie de o victorie în acest sens. De partea cealaltă, moldovenii erau înainte de această etapă în continuare angrenați cu șanse mari în lupta pentru accederea în play-off. În plus, pentru Oțelul în această perioadă o miză foarte importantă este reprezentantă și de cedarea unor anumiți jucători, cu scopul echilibrării bugetului pentru a fi evitate pe viitor probleme din acest punct de vedere.

După ce s-au înțeles cu FCSB pentru transferul lui Joao Paulo, FANATIK a informat în exclusivitate despre faptul că gălățenii l-ar putea vinde și pe căpitanul Joao Lameira în China, la Wuhan Three Towns FC, fosta echipă a lui Nicolae Stanciu, doar că oficialii clubului ar refuza pentru moment acest scenariu, tocmai pentru a nu risca să slăbească prea mult lotul.

Totuși, mutarea ar avea încă anumite șanse de perfectare, însă doar în schimbul unei sume consistente, respectiv un milion de euro. De asemenea, fotbalistul portughez ar mai fi dorit în prezent și în Polonia, la Wieczysta Cracovia, din liga a doua, după cum FANATIK a informat de asemenea în exclusivitate recent, doar că acest transfer este pentru moment blocat, tot din motivul expus anterior.

Sunt urmăriți doi jucători ai moldovenilor: Joao Lameira și Conrado

Pe de altă parte însă, se pare că se insistă în continuare dinspre formația chineză pentru aducerea lui Lameira. Potrivit jurnalistului Digi Sport Marian Codirlă, clubul din Wuhan și-a trimis scouterii la Craiova pentru a-l urmări de la fața locului pe lusitan în acest meci și, cel mai probabil, pentru a-și da seama exact dacă efortul financiar respectiv chiar merită cu adevărat.

Iar Lameira nu este singurul jucător al Oțelului Galați monitorizat atent din tribune la această partidă. Conform sursei citate, este și cazul lui Conrado, fundaș stânga brazilian în vârstă de 28 de ani, cel care a atras interes din MLS, dinspre DC United, echipa lui Louis Munteanu. De asemenea, reprezentanți ai acestui club s-au deplasat în Bănie pentru a-l monitoriza pe acesta la meciul de joi.

