Doi dintre jucătorii de bază de la FCSB, urmăriți de scouterii unor echipe de top la Belgrad: „Să lase văicărelile și statul pe jos!”

ADVERTISEMENT

FCSB este departe de sezonul excelent pe plan european pe care l-a făcut anul trecut. Roş-albaştrii speră să revină pe locurile calificante din Europa League cu o , meci programat joi, de la 22:00.

Bîrligea şi Olaru, urmăriţi de echipe de top în Steaua Roşie – FCSB

Pentru jucătorii FCSB-ului este o şansă să îşi arate valoarea şi în privinţa unui eventual transfer. Impresarul Zvonko Milojkovic, cu o activitate lungă şi în România, a dezvăluit că vin cluburi de top :

ADVERTISEMENT

„Bîrligea e atipic fotbalistului român. E bătăios, face presing, are o atitudine bună. Se vede că e crescut afară. Și Olaru e un jucător foarte bun, însă mâine să lase văicărelile, statul pe jos.

Oamenii ăia vin să vadă fotbal, nu altceva. Nu vă pot spune cluburile, dar sunt din top 5 campionate”, a spus Zvonko Milojkovic pentru .

ADVERTISEMENT

Motivul pentru sezonul greu al FCSB-ului: „Trebuia să vândă 6-7 jucători”

Agentul a colaborat cu Gigi Becali şi consideră că patronul FCSB trebuie să vândă jucătorii de vază şi să aducă „sânge proaspăt” la echipă, acesta fiind şi motivul pentru care FCSB are un sezon modest:

ADVERTISEMENT

„Acum trebuia să vândă 6-7 jucători, să ia bani și să aducă sânge proaspăt. Îi ține până la 27-28 de ani, cine îi mai ia? Putea să îi vândă pe Șut, Olaru, Târnovanu, alții… Dar de la Gigi nu pleci ușor.

Nu înțeleg de ce mai acceptă jucătorii să meargă acolo. Jucătorii de azi nu mai vor să rămână. Vor să plece, de asta au și rezultatele astea”, a spus agentul pentru sursa citată.