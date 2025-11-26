Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Doi dintre jucătorii de bază de la FCSB, urmăriți de scouterii unor echipe de top la Belgrad: „Să lase văicărelile și statul pe jos!”

Doi jucători de bază de la FCSB vor fi urmăriţi de scouteri la duelul cu Steaua Roşie . Un cunoscut impresar dezvăluie că jucătorii vor fi monitorizaţi de echipe de top 5.
Marian Popovici
26.11.2025 | 21:20
Doi dintre jucatorii de baza de la FCSB urmariti de scouterii unor echipe de top la Belgrad Sa lase vaicarelile si statul pe jos
ULTIMA ORĂ
Scouteri pentru doi dintre jucătorii de bază de la FCSB: "Să lase văicărelile, statul pe jos!". Sursa: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

FCSB este departe de sezonul excelent pe plan european pe care l-a făcut anul trecut. Roş-albaştrii speră să revină pe locurile calificante din Europa League cu o victorie în faţa Stelei Roşii Belgrad, meci programat joi, de la 22:00.

Bîrligea şi Olaru, urmăriţi de echipe de top în Steaua Roşie – FCSB

Pentru jucătorii FCSB-ului este o şansă să îşi arate valoarea şi în privinţa unui eventual transfer. Impresarul Zvonko Milojkovic, cu o activitate lungă şi în România, a dezvăluit că vin cluburi de top 5 pentru a-i urmări pe Darius Olaru şi Daniel Bîrligea:

ADVERTISEMENT

„Bîrligea e atipic fotbalistului român. E bătăios, face presing, are o atitudine bună. Se vede că e crescut afară. Și Olaru e un jucător foarte bun, însă mâine să lase văicărelile, statul pe jos.

Oamenii ăia vin să vadă fotbal, nu altceva. Nu vă pot spune cluburile, dar sunt din top 5 campionate”, a spus Zvonko Milojkovic pentru Golazo.

ADVERTISEMENT
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o...
Digi24.ro
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos din avion. Oamenii legii au fost internați în spital

Motivul pentru sezonul greu al FCSB-ului: „Trebuia să vândă 6-7 jucători”

Agentul a colaborat cu Gigi Becali şi consideră că patronul FCSB trebuie să vândă jucătorii de vază şi să aducă „sânge proaspăt” la echipă, acesta fiind şi motivul pentru care FCSB are un sezon modest:

ADVERTISEMENT
S-a aflat tot! Gestul făcut de Cristiano Ronaldo, la 4 luni de când...
Digisport.ro
S-a aflat tot! Gestul făcut de Cristiano Ronaldo, la 4 luni de când a lipsit de la înmormântarea lui Diogo Jota

„Acum trebuia să vândă 6-7 jucători, să ia bani și să aducă sânge proaspăt. Îi ține până la 27-28 de ani, cine îi mai ia? Putea să îi vândă pe Șut, Olaru, Târnovanu, alții… Dar de la Gigi nu pleci ușor.

Nu înțeleg de ce mai acceptă jucătorii să meargă acolo. Jucătorii de azi nu mai vor să rămână. Vor să plece, de asta au și rezultatele astea”, a spus agentul pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT
6,20 este cota BETANO pentru "2 solist" la Steaua Roşie - FCSB
Dinamo, înfrângere dureroasă la Kielce! Portarul a salvat victoria polonezilor în ultimele secunde....
Fanatik
Dinamo, înfrângere dureroasă la Kielce! Portarul a salvat victoria polonezilor în ultimele secunde. Clasamentul din Champions League
Și-a spart dinții pentru Steaua, însă a fost dat afară fără niciun ban!...
Fanatik
Și-a spart dinții pentru Steaua, însă a fost dat afară fără niciun ban! Scandalul momentului în Ghencea
Elias Charalambous, pregătit de infernul de pe Maracana din Belgrad: „Nu joacă tunelul...
Fanatik
Elias Charalambous, pregătit de infernul de pe Maracana din Belgrad: „Nu joacă tunelul sau atmosfera!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Ion Țiriac, acuzat de spionaj: 'Venea tot timpul și prezenta rapoarte acolo'
iamsport.ro
Ion Țiriac, acuzat de spionaj: 'Venea tot timpul și prezenta rapoarte acolo'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!