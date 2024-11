Scouterii au fost cu ochii pe starurile de la FCSB în victoria cu Midtjylland! „Au venit să vadă 2-3 jucători”

FCSB a făcut senzație în Europa League, acolo unde, în etapa a patra, a învins-o cu 2-0 pe Midtjylland. Scouteri din Turcia și din zona Golfului au venit să îi vadă la treabă pe băieții lui Elias Charalambous.

Scouteri la FCSB – Midtjylland 2-0: „Bănuiesc că le-a plăcut Șut”

Cu peste 35.000 de oameni în tribune, . La partida pe Arena Națională, în care golurile victoriei roș-albaștrilor au fost marcate de Tănase și Bîrligea, au asistat și scouteri din străinătate.

„Am venit puțin la munte. Am avut niște invitați aseară la meci și am zis să le arăt cât de frumos e în România. Am avut niște scouteri din Turcia, din Emirate și au rămas încă vreo 2 zile pe weekend.

Au venit să vadă meciul să vadă mai mulți jucători. Și chiar le-a plăcut ce au văzut. A fost un meci foarte bun. (n.r. – Au venit pentru vreun jucător anume?) Da, da. Vă dați seama că nu au venit doar pentru meci. Au venit să vadă 2-3 jucători. Dar nu vreau să discut deocamdată până nu aflăm cine o să rămână să mergem în continuare cu discuțiile.

(n.r. – Bănuiesc că le-a plăcut Șut) Da, da. Eu zic că a făcut un meci bun. Toată echipa a făcut un meci extraordinar. Mă bucur foarte tare pentru acest joc. Cu aceste puncte sunt șanse foarte mari să mergi mai departe”, a declarat Florin Vulturar, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Campioana României, cu un pas în primăvara europeană

După victoria cu campioana Danemarcei, FCSB a ajuns la cota 9 în ceea ce privește punctele obținute pe tabloul principal din Europa League Roș-albaștrii mai au de jucat două meciuri acasă, cu Olympiacos și Manchester United, și în deplasare, cu Hoffenheim și Qarabag.

„Nu știu ce să zic. Mă așteptam pentru că echipa arăta foarte bine. Eram destul de încrezător. Echipa are omogenitate. În momentul de față arată foarte foarte bine. Eu ziceam că un egal cu Midtjylland e un rezultat foarte bun. Dar a făcut(n.r.- FCSB) un meci senzațional. Credeți-mă, e o echipă foarte, foarte bună.

Au un scouting foarte, foarte bun. Aduc jucători, cred că au 16 naționalități dacă nu mă înșel la echipă. Caută jucători în toate colțurile lumii. Au pus o bază foarte, foarte bună pe scouting și vedeți că au rezultate foarte bune.



Și în general fotbalul din Danemarca. Și Copenhaga. Și în general fotbalul nordic. Și celelalte țări au dezvoltat foarte mult sistemul de scouting și au rezultate”, a adăugat agentul FIFA.

