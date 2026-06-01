Scouterii de la o echipă de Premier League au venit după Tavi Popescu: “Au plecat la pauză: «Ce ritm e ăsta?»”

Octavian Popescu, 23 de ani, a explodat la FCSB în primii săi ani în care a îmbrăcat tricoul fostei campioanei. Ulterior, evoluțiile sale au intrat pe o pantă descendentă. În prezent, Tavi pare într-un ușor reviriment. Joacă tot mai bine, a și marcat, iar acest lucru a fost apreciat de analiști și de șeful de la FCSB. În urmă cu câteva sezoane, o echipă din Premier League și-a trimis scouterii pentru tânărul jucător. Ce au constatat aceștia.

În emisiunea FANATIK SUPERLIGA de sâmbătă, 30 mai, Adrian Ilie a dezvăluit faptul că, în ultima perioadă, în România au ajuns mai mulți trimiși de la echipe puternice din Vest pentru a-i urmări pe jucătorii care evoluează în întrecerile noastre interne, Cupa României și campionat. Chiar la finala cupei de pe 13 mai, Universitatea Craiova – Universitatea Cluj, au venit oficiali de la formații din Spania.

iberici au constatat faptul că nu le-a sărit în ochi absolut nimic. ”Au venit la Craiova, la finala (n.r. a Cupei României) cu U Cluj, din Spania, să îi vadă. Iar la final au fost întrebați: ‘Ați văzut ceva?’ / iar ei au spus: ‘Da, meciu’”, a dezvăluiri Adi Ilie.

Fostul mare atacant al ‘Generației de Aur’ a mai dezvăluit faptul că un club din Premier League, West Ham, și-a trimis scouterii să-l vadă pe Tavi Popescu, la un FCSB – Rapid. Se întâmpla în urmă cu doi ani. Nici de această dată, acești trimiși nu au avut ce să vadă. Mai mult, la pauză au decis să plece de pe arenă.

”Au mai venit scouteri de la West Ham, la un FCSB – Rapid. Au plecat la pauză. Oamenii le-au spus: ‘Unde plecați, că meciul încă se joacă’. Iar ei: ‘Ce ritm de joc e ăsta?’. Au plecat la pauză. (n.r. pe cine urmăream?) Veniseră după Tavi Popescu. La pauză au zis: ‘Hai să mergem, că nu e niciun ritm’”, mai spune ”Cobra” Ilie.

Ce cotă de piață are Tavi Popescu: prăbușire de la milioane la sute de mii de euro

a adunat peste 200 de meciuri oficiale la FCSB în toate competițiile. Evoluțiile sale bune l-au propulsat la un moment dat, în 2022, în topul celor mai bine cotați fotbaliști din SuperLiga. Cota sa de piață urcase la 4.000.000 de euro în a doua jumătate a sezonului 2022-20223.

Din păcate pentru el, evoluțiile sale au fost tot mai modeste în ultimele sezoane. A pierdut și primul 11 la FCSB, iar asta s-a văzut în cota sa de piață. Acum, jucătorul de 23 de ani este cotat doar la 600.000 de euro. Au apărut însă raze de speranță în ceea ce-l privește, după ce finalul sezonului 2025-2026 a adus un Tavi Popescu mult mai implicat. El a și marcat în barajul de Conference League cu FC Botoșani, scor 4-3.