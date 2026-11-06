Scouterii italieni, cu ochii pe FC Argeș – Dinamo: „Are ADN de fotbalist!”

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FC Argeș – Dinamo are loc vineri, 6 noiembrie, ora 20:30, în etapa a 15-a din SuperLiga. Giovanni Becali a dezvăluit că la meciul de la Mioveni vor merge scouteri italieni. Una dintre țintele străinilor pentru un viitor transfer ar putea fi Yanis Pîrvu, extrema stângă a piteștenilor.

Scouterii italieni vin în România pentru a urmări meciul FC Argeș – Dinamo

pentru scouterii italieni. că jucătorii celor două echipe vor fi urmăriți din tribune în meciul de la Mioveni. Yanis Pîrvu, titularul de doar 19 ani al lui FC Argeș, este unul dintre jucătorii care ar putea atrage privirile.

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„Astăzi aștept un scouter italian care merge la Pitești (n.r. Mioveni) pentru Argeș – Dinamo, nu știu pe cine vrea să vadă, nici nu vreau să-l întreb. Yanis Pîrvu, puștiul, e bun, e un jucător interesant, care are execuții tehnice bune, aleargă. Are unele execuții de briliant, se vede că are calitate. Mie îmi place. Avem contact cu tatăl său.

Are ceva în ADN. De la Pitești, din când în când, mai ies copii, are doar 19 ani. Marchează, trage bine cu interiorul, cu exteriorul. E crescut bine de mic. Chiar dacă îi cunosc și îmi sunt prieteni, eu nu întreb niciodată scouterii pe cine urmăresc”, a dezvăluit agentul FIFA, la „Giovanni Show”.

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Cine este Yanis Pîrvu, „perla” celor de la FC Argeș

Născut pe 2 aprilie 2007, Yanis Pîrvu are doar 19 ani, însă este unul dintre titularii incontestabili din atacul echipei lui Bogdan Andone. Cotat în prezent la 650.000 de euro de site-ul de specialitate Transfermarkt.com, jucătorul care evoluează în aripa stângă mai are contract cu FC Argeș până pe 30 iunie 2030.

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Internațional român U21, Yanis Pîrvu este un produs al academiei lui FC Argeș. În actuala stagiune, fotbalistul care acoperă zona ofensivă a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă în 14 partide. Deși a impresionat în sezonul precedent, FC Argeș nu a reușit să țină ritmul, iar, la finalul turului, „Vulturii Violeți” se află în zona roșie a clasamentului.