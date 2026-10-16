Screciu e deja în top! Fotbalistul Universității Craiova a impresionat la primul meci din Conference League

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul cu formaţia spaniolă Getafe, în prima etapă din Conference League. Oltenii au făcut un joc consistent, fapt demonstrat și de statisticile UEFA, care clasează echipa lui Coelho în top la două capitole.

Screciu și Craiova au strălucit la tacklinguri și recuperări

Deși Craiova a fost la zece minute de victorie, punctul forte al formației din Bănie a fost jocul defensiv. Oltenii au reușit să recupereze 51 de mingi, doar scoțienii de la Hearts – 55 recuperări – fiind mai performanți la acest capitol. Getafe a fost însă și ea pe aproape, cu 50 de recuperări.

ADVERTISEMENT

Craiova a excelat și la tackinguri (22), locul trei, după Hajduk Split (27) și Egnatia (24). L alături de Margraf (Copenhaga), Torres (Inter Descaldes), Akaydin (Trabzonspor), Fayad (Hajduk Split) și Zerouki (Twente). Screciu are și 11 recuperări, la fel ca Mawinsa (Monaco), Pallesen (Brann) și Mc Cart (Hearts).

Samuel Teles a alergat cel mai mult

El este totuși la o distanță destul de mare de Camara, de la Panathinaikos, care a parcurs 13,2 kilometri în victoria grecilor contra echipei bosniace Borac Banja Luka.

ADVERTISEMENT

“Cred că am jucat foarte bine în faţa unei echipe bune, o echipă care acum câteva zile a jucat împotriva Barcelonei (n.r. a pierdut 0-3). Am jucat bine, am înscris primul gol, am încercat să păstrăm rezultatul, dar au marcat ei acel gol superb.

ADVERTISEMENT

Este primul nostru punct. I-am analizat, ştiam cum presează, este una dintre echipele care fac pressing sus. Am încercat să-i atragem şi să jucăm pe contraatac. Uneori am avut aceste spaţii. Au şi faultat ca să ne taie ritmul.

ADVERTISEMENT

A fost aşa cum ne aşteptam. Sunt mândru de cum au jucat jucătorii mei pentru Craiova şi pentru România. Repriza a doua am început foarte bine, cu curaj. Am avut câţiva jucători obosiţi în repriza a doua şi atunci am primit golul. Trebuie să analizăm meciul şi să vedem ce puteam face mai bine la gol. Ei nu au reuşit nimic special”, a spus după meci antrenorul Filipe Coelho.

Urmează meciul din Andorra

Următorul meci al oltenilor este în deplasare, în Andorra, contra celor de la Inter Descaldes (22 octombrie). Urmează apoi, pe 5 Universitatea Craiova – Egnatia, pe 26 noiembrie Brighton – Universitatea Craiova, pe 10 decembrie, Kairat – Universitatea Craiova și ultimul jos, pe 17 decembrie, Universitatea Craiova – FC Copenhaga.

ADVERTISEMENT

Rezultatele din prima etapă a Conference League

CSKA Sofia – AS Monaco 1-2 (Zwarts 76/ Brunner 3, Fati 43)

Egnatia – Midtylland 1-2 (Gruda 26/ Gue-Sung 33, 40)

Gent – Aarhus 1-0 (Goore 87)

Hajduk Split – Ajax 2-1 (Sanyang 37, Soticek 56/ Kaassen 53)

KuPs – Trabzonspor 2-4 (Pennanen 54, Engvall 90+6/ Onuachu 3, Salah 44, Franculino 47, 90+1)

Lugano – Steaua Roșie Belgrad 3-2 (Ajeti 25, Moncada 84, Grgic 89/ Elsnik 32, Krunic 67)

Mjallby – Inter Escaldes 2-0 (Bergstorm 54, Noren 65)

Panathinaikos – Borac Banja Luka 2-1 (Dessers 10, Kangwa 70/ Jojic 80)

Riga FC – Kairat Almaty 1-1 (Oulad Hand 12/ Gual 5)

Universitatea Craiova – Getafe 1-1 (Assad 58/ Gudelj 81)

Atalanta – Pafos 3-1 (Elmas 1, Raspadori 18, Scamacca 44/ Biel 88)

Brann – Lincoln Red Imps 2-1 (Castro 64, 81 / Gomez 59)

Brighton – Kauno Zalgiris 4-0 (Rutter 41, 53, Hinshelwood 45+2, O Riley 67)

FC Copenhaga – Braga 3-0 (Elyounoussi 49, Cornelius 79, 86)

Freiburg – Jablonec 3-2 (Grifo 15, Pablovic 53– AG, Eggestein 65/ Rusek 28, Kuol 90+3)

Hearts – Nordsjaellland 1-1 (McEntee 33 / Rojkjaer 86)

St. Truiden – Iberia 1999 2-0 (Vanwesemael 11, Sebaoui 88)

Twente – Thun 1-0 (Zerrouki 65)