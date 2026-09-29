Screciu, mijlocaș? „Este cel mai bun fundaș central, unde l-a folosit Craiova”. De ce insistă Gică Hagi să-l utilizeze în centru

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Fostul mare internațional român Rodion Cămătaru a explicat de ce „Regele” insistă să-l folosească pe jucător la mijlocul terenului și nu în centrul apărării, cum se întâmplă sub comanda lui Filipe Coelho la Craiova.

Hagi insistă cu Screciu la mijloc

Selecționerul Gică Hagi l-a utilizat pe Vladimir Screciu la mijlocul terenului în partidele cu Georgia (1-1) și Suedia (1-2) și și-a susținut vehement alegerea chiar , fiind foarte sigur că acela este postul care i se potrivește cel mai bine jucătorului.

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„(n.r. – Screciu e mijlocaș sau fundaș?) Ce a jucat Screciu cu Georgia. Fundaș? Te-am prins! Trebuie să ții minte și să știi foarte bine, că e echipa națională. Trebuie să știi poziția jucătorului. A jucat mijlocaș. La fel ca în meciul cu Suedia. Și înainte de EURO ce a jucat? Înainte să se accidenteze. A jucat mijlocaș la națională. N-a jucat fundaș central. Vezi? Tot ce fac îmi asum. Dacă e sănătos, mâine va juca în mijloc”, a declarat Gică Hagi, la conferința de presă premergătoare meciului România – Bosnia-Herțegovina.

Screciu, cel mai bun fundaș central în opinia lui Rodion Cămătaru

Rodion Cămătaru este de părere că Vladimir Screciu și-a demonstrat valoarea la Universitatea Craiova din postura de fundaș central. Internaționalul român atrage atenția, însă, asupra diferenței dintre nivelul SuperLigii – considerat unul slab – și duelurile internaționale, unde datele problemei se schimbă radical.

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În același timp, Cămătaru amintește că Vladimir Screciu nu este tocmai străin de postul în care Gică Hagi l-a plasat. Fotbalistul a mai evoluat „la închidere” inclusiv în perioada petrecută în Belgia, la Genk și Lommel, în perioada 2018-2020.

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„Screciu este fundaș la Craiova, în primul rând, datorită nivelului campionatului. Dacă o spunem pe șleau. Avem un campionat…ce să mai. Când ajungi să joci cu alții e mai dificil. Screciu e cel mai bun fundaș central, unde l-a folosit Craiova. Poate juca si mijlocas in fata stopperilor, a văzut asta Hagi. Cand a plecat in Belgia, tot la fel, Screciu a fost folosit ca mijlocaș defensiv, deci este bun și acolo, de aceea se bazeaza Hagi pe el în acea poziție“, a declarat Rodion Cămătaru, fosta legendă a Universității Craiova pentru FANATIK.

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Așadar, postul lui Vladimir Screciu a devenit în aceste zile un subiect foarte intens dezbătut. Unde este mai bine să joace: în centrul apărării sau la închidere? În opinia lui Rodion Cămătaru, Gică Hagi face bine că îl utilizează la mijloc pe jucător, deoarece evoluțiile lui Screciu din postura de fundaș central în meciurile din SuperLiga ar fi irelevante din cauza nivelului scăzut.

Notele lui Vladimir Screciu din ultimele două meciuri la închidere pentru naționala României: