Screciu s-a prăbușit pe gazon și a avut nevoie de ambulanță după Craiova – FCSB. Ce s-a întâmplat cu fotbalistul oltean

ADVERTISEMENT

Unul dintre cei mai importanți jucători ai Universității Craiova, Vladimir Screciu, a avut dificultăți mari la finalul partidei , câștigată cu 1-0 datorită unui gol marcat de Assad Al-Hamlawy.

Vladimir Screciu a ajuns la ambulanță după meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB

a adus momente dificile pentru Vladimir Screciu, cel care s-a pus pe gazon și a cerut intervenția medicilor. Fotbalistul oltenilor s-a simțit rău și a fost nevoit să aștepte câteva minute până când a primit ajutor, asta pentru că echipa medicală a oltenilor era deja în zona vestiarelor.

ADVERTISEMENT

Screciu a fost după asistat către ambulanță, acolo unde a fost consultat mai amănunțit. Din informațiile obținute de la fața locului, se pare că fotbalistul oltean a avut o cădere de calciu, de la efort, și din aceastp cauză i s-a făcut rău la finalul confruntării.

Filipe Coelho a vorbit despre situația lui Vladimir Screciu, luat de ambulanță după meci

Antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho, a fost întrebat despre starea lui Vladimir Screciu și a spus că stafful medical a cerut ca jucătorul să meargă la spital pentru a face investigații suplimentare și a se asigura că fotbalistul este în afara oricărui pericol.

ADVERTISEMENT

„Știu că s-a dus la spital, sper că nu este ceva serios. În asemenea momente e bine să fim precauți. Cred că nu s-a simțit bine după meci, a fost cu doctorii, cu stafful, și s-a decis că e mai bine să se facă niște teste. Nu cred că e grav”, a spus Filipe Coelho.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova și-a asigurat locul de play-off după victoria cu FCSB

Victoria obținută de Universitatea Craiova cu FCSB a făcut ca trupa din Bănie să fie calificată matematic în play-off. Oltenii au ajuns la 53 de puncte și au în acest moment un avans de 12 puncte față de locul 7, ocupat de CFR Cluj. Chiar dacă ardelenii înving și o bagă pe Botoșani pe 7, avansul ar fi în continuare suficient, de 11 puncte, fiind doar 3 meciuri rămase de jucat.

În runda viitoare, cei de la Universitatea Craiova se deplasează la Slobozia, unde vor da piept cu trupa pregătită de Claudiu Niculescu.