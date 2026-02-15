Sport

Screciu s-a prăbușit pe gazon și a avut nevoie de ambulanță după Craiova – FCSB. Ce s-a întâmplat cu fotbalistul oltean

Vladimir Screciu a trecut prin momente nedorite la finalul partidei dintre Universitatea Craiova și FCSB, 1-0, și a avut nevoie de intervenția medicilor.
Mihai Alecu, Tibi Cocora
15.02.2026 | 22:54
CORESPONDENȚĂ DIN CRAIOVA
Vladimir Screciu a fost luat de ambulanță după meciul dintre Craiova și FCSB
Unul dintre cei mai importanți jucători ai Universității Craiova, Vladimir Screciu, a avut dificultăți mari la finalul partidei cu FCSB, câștigată cu 1-0 datorită unui gol marcat de Assad Al-Hamlawy.

Finalul confruntării din Bănie a adus momente dificile pentru Vladimir Screciu, cel care s-a pus pe gazon și a cerut intervenția medicilor. Fotbalistul oltenilor s-a simțit rău și a fost nevoit să aștepte câteva minute până când a primit ajutor, asta pentru că echipa medicală a oltenilor era deja în zona vestiarelor.

Screciu a fost după asistat către ambulanță, acolo unde a fost consultat mai amănunțit. Din informațiile obținute de la fața locului, se pare că fotbalistul oltean a avut o cădere de calciu, de la efort, și din aceastp cauză i s-a făcut rău la finalul confruntării.

Antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho, a fost întrebat despre starea lui Vladimir Screciu și a spus că stafful medical a cerut ca jucătorul să meargă la spital pentru a face investigații suplimentare și a se asigura că fotbalistul este în afara oricărui pericol.

„Știu că s-a dus la spital, sper că nu este ceva serios. În asemenea momente e bine să fim precauți. Cred că nu s-a simțit bine după meci, a fost cu doctorii, cu stafful, și s-a decis că e mai bine să se facă niște teste. Nu cred că e grav”, a spus Filipe Coelho.

Universitatea Craiova și-a asigurat locul de play-off după victoria cu FCSB

Victoria obținută de Universitatea Craiova cu FCSB a făcut ca trupa din Bănie să fie calificată matematic în play-off. Oltenii au ajuns la 53 de puncte și au în acest moment un avans de 12 puncte față de locul 7, ocupat de CFR Cluj. Chiar dacă ardelenii înving și o bagă pe Botoșani pe 7, avansul ar fi în continuare suficient, de 11 puncte, fiind doar 3 meciuri rămase de jucat.

În runda viitoare, cei de la Universitatea Craiova se deplasează la Slobozia, unde vor da piept cu trupa pregătită de Claudiu Niculescu.

